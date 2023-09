El bluff que al final ha sido el metaverso, por Esto No Es Noticia

En octubre de 2021, Mark Zuckerberg anunció que, a partir de ese momento, la compañía Facebook pasaría a llamarse Meta. La decisión estaba relacionada con el lanzamiento de Metaverso, el nuevo mundo inmersivo en 3D en el que la corporación cimentaría todos sus negocios. Las expectativas fueron muchas y atrajo a numerosos inversionistas.

Pero, a punto de cumplir dos años en el mercado, este todavía se encuentra muy lejos de su objetivo de alcanzar 500.000 usuarios mensuales. El bluff que al final ha sido el Metaverso se refleja en la caída del 60 % en su valor en la bolsa.

El Metaverso no existe Sobre este tema, expertos publicaron un análisis detallado en el portal Esto No Es Noticia, en el que concluyen que el Metaverso no existe. Afirman que se trata, no de una realidad, sino de un concepto que vive en los mismos servidores de la web tradicional. Además, indicaron que cualquiera puede comprobarlo tratando de ingresar a este supuesto universo paralelo.

Según un artículo publicado por el periódico The Wall Street Journal, el bluff que al final ha sido el Metaverso se puede evidenciar en números. El reportaje periodístico difundido en 2022 señaló que los mundos de Horizon Worlds, la marca de Meta, se mantienen solitarios. Solo el 9 % de ellos son visitados por al menos 50 personas al mes.

Otro dato importante es que a pesar de una inversión de 16.000.000.000 de dólares entre 2021 y 2022, este universo paralelo sigue siendo una expectativa. No existen calles interconectadas o servicios al usuario. Solo hay pequeños espacios creados por diseñadores que se usan para generar interacciones limitadas, más parecidas a un videojuego, por los gráficos que usan.

No todo está perdido a mediano o largo plazo Los desarrolladores de Esto No Es Noticia consultaron a Jota Cabal, especialista de la firma tecnológica Tu Espejo. Este experto indicó que el gran reto de la realidad aumenta es mimetizarse con el día a día de la gente. Considera que en el momento que pueda hacerlo ocurrirá una revolución similar a la vivida con la tecnología 2.0.

Según sus proyecciones, esto ocurrirá a mediano o largo plazo. Cabal dice que pasará en el momento que logren fusionarse las webs 2.0, el Internet de las Cosas (IOT) y el mundo del Metaverso. Un elemento clave para el impulso de este universo será la movilidad, ya que la realidad aumentada simplificará muchas de las tareas cotidianas.

No obstante, el experto advierte también sobre los peligros latentes. Jota Cabal dice que las personas deberán manejarse con suma cautela en este nuevo universo, porque los virus y troyanos podrían ser más agresivos. Para contrarrestar estos peligros, este experto recomienda tomar cursos actualizados para conocer todo lo referente al Metaverso. No solo servirá para estar seguros, sino para aprovechar las nuevas salidas laborales que surgirán con este universo.