Empower Talent y su programa Experto en Inteligencia Artificial

El avance tecnológico de los últimos años ha permitido que herramientas como la inteligencia artificial sean de utilidad en cuestiones de la vida cotidiana de las personas.

El hecho de ser capaz de procesar datos e información sobre la economía, la cultura, la sociedad y la política, entre otras, afecta a los ciudadanos en sus derechos personales.

Es por eso que, junto con la Universidad Complutense de Madrid, Empower Talent ofrece un programa de Experto en Inteligencia Artificial, con el objetivo de ser implementado en le marco de las Ciencias Sociales y Jurídicas.

La importancia de la capacitación de la IA sobre el derecho La inteligencia artificial es utilizada hoy en día como una herramienta capaz de dar solución a las problemáticas que presenta la recopilación de información, datos y patrones, de manera que pueda ofrecer un diagnóstico o soluciones. Sin embargo, existe un trasfondo que es importante diseccionar.

El programa experto no centra su foco solamente en cuestiones prácticas sobre el uso de la IA en el ámbito legislativo e informativo, sino también una visión enfocada en el macro. Estos puntos refieren a qué es, quien la maneja, cómo afecta a las personas, por qué y con qué finalidad se usa, sus riesgos y beneficios, y demás cuestiones que se pasan por alto en el ámbito laboral.

Por medio de estos conceptos, los estudiantes, no solamente perfeccionan su uso por medio de técnicas y algoritmos, sino que también son capaces de ofrecer un análisis a partir de la norma, la ética, y los derechos personales para obtener soluciones teórico-prácticas diferentes a la herramienta.

UCM y su metodología efectiva El programa experto, si bien pone su foco en el uso de la IA en las Ciencias Sociales y Jurídicas, su misión es formar expertos en inteligencia artificial, independientemente del sector al que se dediquen sus aplicantes. Es decir, los estudiantes se forman de manera práctica con las técnicas y herramienta de la IA para aplicarlas en su ámbito laboral.

Con la metodología Learning by Doing de la UCM, la universidad convierte el conocimiento en habilidades, enfocando el aprendizaje al uso en la vida profesional. Con una plataforma para acceder tanto a clases en directo como a clases grabadas, se tiene un fácil acceso a los diferentes contenidos del programa, a través de un ordenador, tablet o móvil. Además, aquellos que sean ajenos al ámbito del derecho, los profesores ofrecen su asistencia de manera activa, donde a través de una orientación laboral los estudiantes sabrán como enfocar los conocimientos adquiridos.

En resumen, el programa de Experto en IA en las Ciencias Sociales y Jurídicas de Empower Talent y la UCM está dirigido a abogados y profesionales del derecho, emprendedores, directores generales y alta dirección, directores de asesorías jurídicas y abogados in-house, directores de tecnología, y profesionales de distintas áreas de conocimiento que deseen formarse en la IA aplicada a las Ciencias Sociales y Jurídicas.