Realizar los trámites de la administración pública con la ayuda de Ados Asesoría Alternativa

Hace unos años se creó el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, un programa sostenido del Estado español. Se está realizando en todos los niveles, desde los entes del Gobierno central hasta en las dependencias autónomas y locales. El impacto más relevante ha sido que muchas de las gestiones ahora se hacen a través de internet.

Aunque es un adelanto importante en la dirección correcta, todavía muchas personas se resisten a relacionarse con lo que es la administración pública. Es a este segmento de la población que atiende el equipo de la firma Ados Asesoría Alternativa.

Una asistencia exclusiva por WhatsApp o por teléfono La masiva digitalización ha transformado lo que es la administración pública, lo que puede resultar agobiante para muchas personas. Sobre todo, aquellas que no tienen una formación en informática o que no han crecido familiarizados con este tipo de ambiente. Para adelantar las gestiones muchos se apoyan en la ayuda de familiares, amigos o vecinos.

Sin embargo, cada vez es mayor la cantidad de gente, sobre todo de adultos mayores, que deben enfrentarse solos a este modelo de interacción. Apoyarlos es la misión con la que nació la empresa Ados Asesoría Alternativa. Es una firma que no solo adelanta las gestiones por ellos, sino que también los enseña a realizarlas por sí mismos.

Los portavoces de la firma indican que ofrecen ayuda desde lo más elemental como abrir una cuenta de correo electrónico o gestionar un certificado digital. También apoyan en el envío de documentación digitalizada a la administración pública, búsquedas en internet, uso del WhatsApp, de Bizum o compras en un e-commerce.

El empoderamiento mediante la formación Uno de los servicios más útiles que ofrece el equipo de Ados Asesoría Alternativa es el adiestramiento. Para aprender a usar correctamente las distintas plataformas digitales de los entes de la administración pública los interesados solo deben contactarlos. Con ellos puede aprender a elaborar un currículo para un trabajo, responder un email, descargar una factura de luz o solicitar una subvención.

Para los encargados de la firma, de esta manera ofrecen a las personas mucho más que conocimientos. Ofrecen el empoderamiento de desenvolverse por sí mismos en estos entornos virtuales que cada vez están más presentes en todas las instituciones. Indican que de lo que se trata es de poner internet al alcance de todos.

Según los expertos de Ados Asesoría Alternativa son conocimientos importantes ahora y lo serán aún más en el futuro. Por esa razón, toda persona debe tener las aptitudes suficientes para realizar sus gestiones, sin la necesidad de asistencia. Advierten que esas habilidades permitirán el ahorro de dinero, tiempo y sobre todo muchas frustraciones.