Pluvial explica cuáles son las ventajas de los depósitos agua de lluvia

El agua, a pesar de ser un recurso fundamental para la conservación de la vida, se encuentra en peligro de desaparecer gracias a una serie de factores que afectan a sus componentes y disminuyen su caudal. Es por esto que se han diseñado diferentes soluciones que permitan reutilizar el agua proveniente de fuentes no potables, para que de esta manera las personas tengan una alternativa de suministro con la cual llevar a cabo sus labores cotidianas, sin contaminar las fuentes hídricas a las que tienen acceso. El agua de lluvia, por ejemplo, es una de esas fuentes de suministro alternativas que, si bien no sirve para consumo humano, puede utilizarse para llevar a cabo otras tareas dentro de los hogares o las empresas.

Con el fin de aprovechar mejor el agua de lluvia, la empresa de soluciones sostenibles para la gestión del agua Pluvial ha diseñado varios kits de depósitos de agua de lluvia que permiten recoger el líquido y filtrarlo para su uso posterior. Tras su paso por el filtro, el agua recogida puede utilizarse en la lavadora, el inodoro, el riego del jardín, etc.

Depósito recolector de agua lluvia Este dispositivo diseñado por Pluvial está compuesto por un recipiente de almacenamiento capaz de retener hasta 2050 litros de agua y con opción de enlazarlos entre sí e ir aumentando la capacidad de almacenamiento, por lo que es ideal para lugares lluviosos y espacios con una alta presencia de humedad. Su cierre y diseño evitan que se propaguen enfermedades por estancamiento de aguas, minimizando la presencia de plagas que puedan afectar la salud de las personas. El artefacto también tiene integrado un filtro de agua compacto de 3P Technik, el cual puede instalarse en depósitos de agua de lluvia, ya sea de plástico u hormigón, para que se pueda utilizar en lugares donde hay poco espacio para el almacenamiento.

Complementos para el filtro En caso de requerirse, el filtro puede reequiparse con un juego de retrolavado 3P PF+ SF, para de esta manera mejorar la abertura de la carcasa y favorecer un mejor cierre que evite la contaminación por agentes externos. Los interesados en depósitos de agua de lluvia innovadores y con filtros integrados de excelente calidad, solo deben acceder a la página web de Pluvial y revisar sus modelos para hogares o empresas. Con estos artefactos, Pluvial espera contribuir al cuidado y salvaguarda del agua, aprovechando fuentes alternativas de suministro que eviten el desperdicio de agua potable y permitan el libre desarrollo de las actividades cotidianas de las personas.