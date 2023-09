Distrito Estudio alcanza los 4.350 socios, un incremento del 14,5% en los últimos 12 meses

La compañía ha facturado 1,6 millones en el primer semestre del año y espera ingresar un 32% más respecto al 2022 La cadena de centros fitness boutique Distrito Estudio ha experimentado un incremento del 14,5% en el número de socios, alcanzando los 4.350 deportistas en sus centros, y tiene como objetivo alcanzar un volumen de negocio de 3,9 millones de euros en 2023.

Distrito Estudio atribuye este éxito de asistencia a una serie de factores clave. En primer lugar, resalta la apertura estratégica de nuevos centros y la ampliación de su oferta de servicios.

"El enfoque centrado en el cliente de Distrito Estudio, junto con la continua inversión en instalaciones y equipamiento de última generación, ha sido fundamental para generar satisfacción y fidelización entre nuestra creciente base de usuarios. Esperamos seguir fortaleciendo nuestra posición en el mercado", ha afirmado David Estébanez, director de expansión y desarrollo de la compañía.

Del total de socios, el 50% son mujeres. En cuanto a las franjas de edad, el 60% se concentra entre los 20 años y 35 años, el 20% entre los 36 y 45 años, el 15% supera los 46 años y un 5% son menores de 25 años. Además, el 42% de los socios han accedido a, como mínimo, dos centros distintos durante este año.

Propiedad de Brais González, Ernesto Rojas, Distrito Estudio requiere una inversión cercana a los 250.000 euros, con un canon de entrada de 35.000 euros, más otros 49.000 euros para equipar su tienda New Balance dentro del establecimiento, compañía con la que mantiene un acuerdo. En enero de 2020 se unió al proyecto el tercero de sus socios, David Estébanez, con una larga trayectoria en el desarrollo de cadenas deportivas como Orangetheory Fitness o Body Factory.

Distrito Estudio suma cuatro centros en la capital, mientras que el resto de los locales se ubican en Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga, Pontevedra y Vigo.

La compañía estima el plazo de recuperación de la inversión en tres años. La cadena, que tiene setenta empleados, en total, enfoca sus entrenamientos en Bootcamp, CrossFit, D45 y Yoga.

Distrito Estudio es también la única cadena de centros oficiales de New Balance a escala internacional. Este acuerdo supone la apertura de una tienda New Balance en cada centro de entrenamiento de la compañía gallega.

Los planes futuros de la compañía incluyen la apertura de nuevas sedes estratégicamente ubicadas, el desarrollo de nuevos programas de entrenamiento y la introducción de servicios adicionales para satisfacer las necesidades cambiantes de sus socios.

Distrito Estudio prevé concluir 2023 con 14 centros, once de ellos ya operativos y localizados en Vigo (2), Pontevedra, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y Madrid (4) y tres más firmados y en proceso de apertura.

Otro aspecto diferenciador de la cadena Distrito Estudio es su categoría de centro oficial a nivel internacional de la multinacional New Balance. Todos los gimnasios de la cadena cuentan con un espacio comercial dedicado a esta marca, donde los clientes de Distrito Estudio pueden adquirir las últimas colecciones y el equipo deportivo más adecuado para las prácticas ofrecidas en los centros. Además, ambas empresas colaboran celebrando sesiones de team building en los centros deportivos y entrenamientos grupales.