La compañía española AIS muestra en la cumbre mundial de la banca pública como la IA es clave para impulsar la inclusión financiera y la financiación a las MiPyMes

AIS Group, empresa española pionera en la aplicación de inteligencia artificial (IA) a la gestión del riesgo en la banca, ha compartido su experiencia sobre la aplicación de la IA para potenciar el desempeño de la banca de desarrollo a nivel internacional. Esta revelación se produjo en el contexto del Finance in Common Summit 2023, la cumbre mundial de banca pública que tuvo lugar del 4 al 6 de septiembre en Cartagena de Indias, Colombia, y que reunió a bancos de desarrollo de todo el mundo El director comercial de AIS para América Latina, Elías Bethencourt, enfatizó la relevancia del momento presente al afirmar: "la banca de desarrollo posee oportunidades sin precedentes para maximizar su impacto" e invitó a las entidades a exprimir las posibilidades que actualmente les brinda la tecnología y la disponibilidad de una gran cantidad de información para actuar proactivamente para mejorar las condiciones de las pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) y fomentar la inclusión financiera de los colectivos más vulnerables.

"La explotación de nuevas fuentes de información (open data) -que incluye datos de otros bancos, burós o incluso empresas no financieras como eléctricas, ecommerce y operadoras de telecomunicaciones-, junto con la implementación de modelos analíticos avanzados machine learning y la digitalización de los procesos de crédito a través de herramientas de software especializadas, están permitiendo a la banca pública optimizar sus recursos, aumentar su productividad y, al mismo tiempo, mejorar la vida de millones de personas, ofreciendo mayores oportunidades a miles de MyPyMes", alegó Bethencourt. Esto tiene un impacto significativo en los resultados del sector productivo de sus regiones y en la generación de empleo, pero también en los propios resultados de los bancos públicos.

La aplicación de la IA comporta la optimización de la gestión de los datos, mejora la eficiencia, incrementa la productividad y reduce el tiempo de implementación, conocido como time to market.

Para ilustrar sus palabras, el ejecutivo de AIS, puso de manifiesto cómo en sus recientes proyectos en América Latina, la aplicación de la IA se ha traducido directamente en negocio para los bancos, que han sido capaces de conceder un 20% más de créditos con los mismos recursos, y hacerlo de forma óptima, automatizando hasta el 60% de los procesos y decisiones.

En su conclusión, Bethencourt destacó que las instituciones de desarrollo tienen una responsabilidad crucial en la inclusión financiera y el apoyo al sector productivo y que la adopción de estas tecnologías es esencial para cumplir con estos objetivos. Aquellas que no lo hagan podrían quedar rezagadas en la escena financiera del futuro, por lo que instó a los asistentes a la cumbre a no demorar su apuesta por la IA y la digitalización.