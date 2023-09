Poveda Textil revoluciona la moda con su colección de tejidos hecha con palmera alicantina

Poveda Textil presenta su última innovación: un tejido hecho con palmera alicantina Poveda Textil, un referente en la industria textil, presenta su última innovación: un tejido hecho con palmera alicantina, una colección de tejidos revolucionarios elaborados a partir de residuos de palmeras alicantinas. Esta colección marca un hito en la moda sostenible y resalta el compromiso de Poveda Textil con la revalorización de los recursos locales y la reducción del impacto ambiental.

Palma Collection: un paso hacia la moda sostenible del futuro

Poveda Textil ha creado una colección con un coating 100% palma utilizando avanzados procesos termomecánicos y la última tecnología de adhesivos. Este revolucionario descubrimiento hecho con 100% palma coating confiere a los tejidos un acabado único y una elegancia natural. La colección ofrece diversas bases de tejidos, las cuales cuentan con la certificación GRS (Global Recycled Standard), lo que permite a los diseñadores personalizar sus creaciones dependiendo de lo que necesiten.

La colección que marca la diferencia

Este nuevo lanzamiento ha capturado la atención de la industria de la moda, emergiendo como un auténtico foco de conversación. Desde finos acabados metalizados hasta atrevidos estampados, las marcas podrán encontrar gran variedad de opciones para dar vida a sus diseños de calzado y marroquinería. Poveda Textil presenta la carta de colores perfecta para los diseñadores de moda, permitiendo una expresión creativa que redefine los límites del diseño sostenible.

Una promesa de comodidad y estilo

Siguiendo las últimas tendencias, este tejido no solo ofrece una estética impresionante, sino también una comodidad y practicidad incomparables para el consumidor final. Palma Collection trasciende la noción de un simple tejido; es la respuesta a la demanda de moda sostenible y de una creatividad insuperable.

Innovación técnica y compromiso sostenible

La innovación de la colección hecha de 100% Palma Coating va mucho más allá gracias a la colaboración de Poveda textil con INESCOP, institución líder en investigación y desarrollo en la industria del calzado. Juntos han llevado a cabo ensayos exhaustivos y rigurosos con el producto para conseguir una colección que demuestra su excelencia en resistencia a la flexión, abrasión martindale y resistencia al roce.

Reduciendo el CO2 con una visión clara: Residuo Zero

En un paso firme hacia la moda sostenible, la empresa ha convertido un desafío ambiental en una solución innovadora. Los residuos de poda de palmera, que anteriormente se incineraban, ahora se transforman en una valiosa materia prima biodegradable. Esta iniciativa no solo promueve la creación de productos sostenibles y contribuye a la economía circular, sino que también reduce drásticamente más de un millón y medio de kilos de CO2, un impacto ambiental significativo.

Un camino hacia un futuro más sostenible

Con años de experiencia en la industria, Poveda Textil se ha ganado un lugar destacado como líder en la creación de tejidos de alta calidad y sostenibles. Su enfoque en la innovación, la moda y la conservación del medio ambiente ha impulsado el desarrollo de la Colección 100% Palma Coating, un camino hacia un futuro más respetuoso en el sector.