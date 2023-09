ElSieteDeOros garantiza seguridad y facilidades online para comprar lotería el jueves

Gracias a los avances tecnológicos, hay más facilidades a disposición de los participantes en los sorteos del Sistema de Loterías y Apuestas del Estado español.

Los jugadores cuentan con opciones seguras y ágiles, como la página web ElSieteDeOros, una plataforma donde se puede comprar Lotería Jueves y el resto de los sorteos de la Lotería Nacional, sin tener que desplazarse hasta la sede física de la administración ni hacer colas. Desde este punto oficial online, están disponibles distintas formas de apostar, con el respaldo, la rapidez y la comodidad que los clientes merecen.

Lotería el Jueves: la única entre semana Comprar lotería de Jueves es una tradición que se implantó hace más de 200 años, en Cádiz. Desde hace cientos de años, la Lotería Nacional realiza este sorteo, el único que se realiza entre semana, con excepción de algunos extraordinarios, como los de la Lotería de Navidad y la del Niño, que tienen día pautado, el 22 de diciembre y el 6 de enero, respectivamente.

La Lotería de Jueves es el décimo más económico de la Lotería Nacional, con un precio de tres euros. El Salón de Actos de la Lotería del Estado es el recinto donde se realiza el sorteo cada semana, ocasión en la que entran en jugada 6.000.000 de décimos, con numeraciones comprendidas entre 00000 y 99999. El primer premio es de 300.000 euros, el segundo de 60.000, más una seguidilla de ganadores a partir de las últimas cifras de cada décimo ganador, más los reintegros.

La adquisición de los números es tan sencilla como ingresar a la página de ElSieteDeOros, que es la Administración de Lotería Nº 3, de Xirivella, Valencia, buscar el número, elegir cuántos décimos comprar y luego hacer clic en el botón "Jugar". La transacción no requiere intermediarios y ofrece certificado electrónico de la compra, o envío de los boletos a toda España.

La página web cuenta con la sección de "comprobar resultados" para que los jugadores revisen el sorteo del jueves y todos los demás. Para quienes tienen dudas sobre cómo comprar Lotería de Jueves, está disponible el servicio de atención al cliente, vía e-mail o por llamada telefónica.

ElSieteDeOros ofrece muchos más servicios Al registrarse en la página de ElSieteDeOros, los clientes acceden a múltiples facilidades, no solo al comprar Lotería de Jueves, sino al apostar en otros sorteos del Estado, como Quiniela, Quinigol, Lotería Primitiva, Bono Loto, El Gordo y Euromillones.

Desde el método sencillo de compra, hasta acciones como regalar participaciones por e-mail, hacer apuestas reforzadas, elegir jugadas aleatorias o reducidas y confeccionar participaciones para empresas, asociaciones o comercios son servicios disponibles en esta plataforma oficial, que no cobra gastos ni comisiones por los mismos.

En el apartado “mi cuenta”, los usuarios podrán ver el historial de sus jugadas y premios y también cobrar lo ganado, solicitando el ingreso del dinero en su cuenta personal. Seguridad, legalidad y comodidad es lo que ofrece el ElSieteDeOros a sus clientes de todo el país en la tradicional Lotería de Jueves y en todos los sorteos.