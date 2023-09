Natos y Waor en el Urban Town Fest el próximo 8 de septiembre; Sabatic Fest trae a Málaga lo mejor del escenario urbano del momento

Sabatic Fest ha nacido este año para llegar absolutamente a todos los públicos. De hecho, en esta ocasión viene a uno que funciona a golpe de like: los artistas con más seguidores del momento. Ya sean raperos, le den al rock alternativo o vivan para la música electrónica, si hay algo en común entre todos estos artistas, es que han reventado las diferentes plataformas y redes sociales. Están en la pantalla de muchos y, tras el concierto que darán el 8 de septiembre en el Sabatic Fest, pasarán a la boca de todos.

Los cabezas de cartel de este día serán nada más y nada menos que Natos y Waor, un dúo de raperos madrileños que ganaron el Premio de la Música Independiente al mejor disco de Hip Hop. Esa misma noche, el público malagueño más urbano podrá disfrutar demás artistas urbanos, como Midas Alonso, Garzi y The Otter Gang, entre otros.

Natos y Waor se bañarán en seguidores en el Sabatic Fest el 8 de septiembre

Este dúo de raperos aterrizará directamente desde Aluche a ser los Underground Kings del festival que más conciertos está realizando este verano en la Costa del Sol: el Sabatic Fest. Sus canciones suman más de 1.500 streams en Spotify y Youtube. Su penúltimo disco fue el más escuchado el mismo día de su lanzamiento en toda la historia de las plataformas digitales en cuanto a hip hop se refiere. Y, ahora, que están de gira, pasarán por el Sabatic Fest. Aún quedan entradas generales desde 32,89 € y existe también la posibilidad de obtener front stage.

Nerze, la nueva promesa del rap sentimental cantará en Málaga

Este extremeño hace rap desde un punto de vista más emocional y, asegura que a veces, saca la inspiración de cuando no se encuentra en su mejor momento. Ha ganado varias BDP (Batallas de Promesas) y está pisando fuerte. Habrá que verle en directo para comprobar su flow.

Midas Alonso, del anonimato a arrasar en Tik Tok más que Shakira

El 8 de septiembre el público también podrá aplaudir a otro fenómeno viral: Midas Alonso. Su temazo Brixton, lleno de referencias deportivas y una performance un poco bizarra está ganando likes por segundos. Tan solo hay que preguntarse “¿Dónde está Sturridge?” para saber de quién se habla.

Al Safir rapeará en el escenario del Sabatic Fest el 8 de septiembre

Su primer vídeo, “Blow up” lo hizo con unos 1.400 € que pudo reunir a duras penas. A partir de ahí todo fue una escalada meteórica. Empezó teniendo claro que quería hacer bien las cosas y salió a reventar la escena del rap. Lo consiguió y ahora todos quieren verle en directo.

Sislah y Cloty, la dupla del momento actuará en Málaga

La noche del 8 de septiembre dará mucho porque la dupla compuesta por Salah (cantante) y Cloty (productor) tendrá también su momento en el escenario. Acaban de sacar juntos Bull Run, su primer EP que tiene como hilo conductor la astrología. A partir de ahí, todo son buenas críticas. El público quiere verles juntos sobre el escenario y podrán hacerlo gracias al Sabatic Fest.

LI4M DJ sumará el Sabatic Fest a su histórico de Festivales

Este DJ que está arrasando cada vez que pincha, estará también en Sabatic Fest. Ha pasado por numerosos festivales y ha colaborado con artistas como Sule B o Cristian Brawler. Las fotos que cuelga en sus redes lo dicen todo, quien vaya a escucharle debe ir con ganas de party.

Garzi, la alternativa de una noche donde todos tienen su fandom

Garzi hace música de rock alternativa, indie, post emo, nü metal, grunge y rap. Quien decida pillarse unas entradas para este día no deben perderse la cita con un artista que no dejará indiferente a nadie.

The Otter Gang, el house también tendrá su momento esta noche

Sabatic Fest seguirá haciendo gala de su diversidad musical esta noche con The Otter Gang. Este grupo vacila con estilos cercanos al Bass House, G House o New House y son unos de los grandes talentos emergentes de la música electrónica española. Han pasado el millón de plays en Spotify, entradas en el top 100 de Beatport y han contado con apoyos importantes como el support de Oliver Heldens, D.O.D, Angelz, Volac, Jace Mek, Movenchy… Ahí es nada.

El festival del verano de 2023 El festival Sabatic Fest ha llegado a Málaga con la firme intención de ser un referente en cuanto a la forma de vivir los festivales y la música en la capital de la Costa del Sol. Su punto fuerte no es solo la cantidad de estilos diferentes que reúne en los artistas, que van desde el pop hasta los artistas con más seguidores en estilos latinos y urbanos. También ofrece alternativas de ocio tras los conciertos, como las afterparties a cargo de Boombastic, Bresh, Mix And Noise y otros muchos artistas.

El espacio donde se desarrolla, en Autocine Málaga, ofrece la posibilidad de vivir una experiencia completa que incluye gastronomía, bebidas, tatuajes, zona de relax, proyección de arte digital y creadores y artesanos locales. Todo ello apto para personas de cualquier edad: jóvenes, familias con peques, parejas o grupos grandes y pequeños.