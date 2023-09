En La Barceloneta, el restaurante Pasa Tapas ofrece variedad de tapas y brasa

Un reconocido y popular aperitivo típico de la cocina española son las tapas. Este suele ser servido como acompañante de bebidas, ya sea vino o cerveza, así como platos a la brasa en compañía de seres queridos. No obstante, no en todos los restaurantes se ofrecen tapas y brasa en La Barceloneta.

Pasa Tapas es un restaurante catalán con más de 25 años de experiencia en comida tradicional española y catalana, con un ambiente acogedor y atención de calidad humana, convirtiéndolo en el lugar ideal para tapear con amigos y disfrutar de variedad de actividades en sus instalaciones.

Uno de los elementos que hace destacar a este establecimiento dentro de la gran variedad de negocios gastronómicos que hay en Barcelona y, particularmente, en el barrio de La Barceloneta, es su servicio de cocina ininterrumpida.

Gran variedad de tapas Las tapas son uno de los elementos de la gastronomía española más reconocidos a nivel mundial gracias a su infinidad de ingredientes e interminables posibilidades, que varían teniendo en consideración los diferentes alimentos a utilizar en el momento de la preparación. Son entrantes que se caracterizan por su elaborada preparación para deleitar hasta los más exigentes paladares.

No obstante, hay tapas básicas, o tradicionales, que no pueden faltar en ningún establecimiento. En primer lugar, están los pinchos, pequeñas rebanadas de pan cubiertas de jamón, queso o cualquier otro alimento. Las croquetas también son muy típicas, un ejemplo de cocina mediterránea que se hace notar entre muchas tapas. Otra de las favoritas de los comensales es la ensaladilla rusa, también típica de la alimentación mediterránea. Existen versiones de tapas caracterizadas también por ingredientes provenientes del mar, que son sumamente famosos por su combinación de sabores y texturas.

Descubrir la tendencia internacional Además de las tapas, la brasa no puede pasarse por alto. Es una técnica que puede aprovecharse para comer de una manera saludable y sana no solo las carnes, sino también los mariscos, pescados, verduras y hortalizas. Casi todo alimento puede tener una versión deliciosa a la brasa.

Al preparar carnes, se reduce considerablemente el uso del aceite, ya que los jugos que extraen las piezas son suficientes para ahumarlas y garantizar ese sabor a la parrilla, teniendo platos más sanos y ligeros. Lo mismo sucede con los pescados. Y, en el caso de las verduras y hortalizas, esta técnica de preparación hace que se conserven mejor las vitaminas y nutrientes, brindándole un aroma a la brasa y un sabor adictivo.

No obstante, lo que caracteriza a las preparaciones a la brasa son las texturas que se consiguen con ella, la combinación de lo crujiente por fuera y lo tierno del interior, lo que hace de esta la mejor de las técnicas.

Pasa Tapas es un espacio para compartir, un lugar con historia y una amplia experiencia en cocina tradicional, siendo especialistas no solo en tapas, sino en la gastronomía del mar, paellas, comidas a la brasa y en recetas tradicionales catalanas, con productos frescos y de alta calidad.