Tener un evento de empresa y alquilar un barco, con Sondevela

En ocasiones, reuniones entre socios, eventos empresariales, encuentros de equipos de trabajos, etc. requieren de exclusividad. Por ello, una opción excelente es pasar un rato único fuera de lo común y alquilar un barco.

Para quienes no lo saben, este tipo de servicio se ofrece en España por empresas como Sondevela, la cual opera en el mercado desde el año 2018. La misma se encuentra ubicada en la ciudad de Barcelona y cuenta con una flota de catamaranes de gran confort para que los usuarios disfruten de una experiencia memorable.

Celebrar un evento especial y alquilar un barco Las compañías que quieren marcar la diferencia durante sus eventos especiales pueden optar por alquilar un barco. Dicho servicio lo pone a disposición Sondevela. El cliente solo debe informar de qué actividad desea llevar a cabo y la empresa se encarga de todos los pormenores.

Algo que hay que saber es que los catamaranes están ubicados en el centro de Barcelona. Además, las celebraciones especiales se hacen de forma estática, es decir, sin navegar. Para ello, se dejan los barcos anclados en el puerto.

Los servicios a elegir dependen de la finalidad del alquiler. La clientela puede seleccionar mesas ubicadas en el interior o exterior del barco, realización de deportes acuáticos como snorkel, kayak y paddle surf, catas de vino, música en vivo, DJ, maestros cocteleros y degustación de comida a bordo.

El coste del alquiler depende de lo que el cliente pida. No obstante, para tener una idea, hay que destacar que las cenas de empresas tienen un precio que va desde los 800 euros, las reuniones y conferencias desde 150 euros y las actividades de team building desde 750 euros.

¿Qué actividades se pueden realizar en el barco? Una de las preguntas más frecuentes es qué se puede hacer durante el transcurso del alquiler. Concretamente, si lo que se desea es una cena empresarial, se puede vivir una experiencia gastronómica sin igual. Esto debido a que Sondevela dispone de una chef privada que se encarga de preparar platos deliciosos al momento elaborados con ingredientes de calidad, proximidad y ecológicos.

Asimismo, cabe acotar que se brindan menús de degustación que pueden variar según la temporada del año. En este tipo de evento, la capacidad máxima puede ser de 10 personas.

Por otra parte, para las reuniones y conferencia se brindan bebidas como agua, café y té. Finalmente, vale mencionar que en las actividades de team building se ofrecen bebidas y coffee break.

Sea cual sea el evento corporativo, hacerlo a bordo de un barco es regalar a las personas un momento único que les permitirá salir de la rutina y despejarse.