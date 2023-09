A&M Canary Realtors y sus principales consejos para compradores primerizos

La adquisición de la primera vivienda es un proceso que habitualmente genera incertidumbre, ya que involucra una serie de trámites burocráticos y conceptos financieros que pueden ser desconocidos. Además, se trata de una inversión importante y significativa para el futuro de una persona o de una familia. Por estos motivos, es importante evaluar distintos factores antes de tomar una decisión.

En este sentido, los especialistas de A&M Canary Realtors sugieren que, para tomar decisiones acertadas, hay que contar con la información suficiente y no dejarse llevar por el apuro. A propósito de esto, una compra con una hipoteca a un tipo alto de interés o en una zona desfavorable pueden suponer un problema durante muchos años.

Pasos a seguir para la compra de una primera vivienda En primer lugar, los profesionales de A&M Canary Realtors sostienen que antes de comprar una vivienda es necesario comprender algunas nociones financieras básicas. En este sentido, para adquirir un inmueble hay que disponer de al menos el 20 % del valor, ya que las hipotecas que ofrecen bancos y entidades financieras cubren hasta el 80 %. A su vez, es importante estructurar las finanzas personales o familiares para destinar alrededor del 30 % de los ingresos mensuales al pago de la hipoteca.

Con respecto a esto último, en el mercado hay distintas opciones de préstamos, por lo que resulta conveniente considerar opciones y gastos imprevistos y después tomar una decisión. En todo momento, los profesionales inmobiliarios pueden ser de gran ayuda y proporcionar orientación valiosa. Cabe destacar que, por lo general, los jóvenes cuentan con la posibilidad de acceder a condiciones especiales al comprar su primera vivienda como, por ejemplo, menos comisiones y tipos de interés reducidos.

Por otro lado, no hay que subestimar los costes reales de una operación inmobiliaria. Esto incluye los gastos asociados al precio de compra de la vivienda. En esta lista hay que incluir los impuestos, gastos de tramitación e intereses.

Recomendaciones para elegir una propiedad Los expertos de A&M Canary Realtors aconsejan revisar a fondo la propiedad que se desea comprar. Para ello, es posible tomar fotografías y visitar el inmueble en distintos momentos del día. Esto último sirve para evaluar factores como la luminosidad y el ruido. En algunos casos, hablar con los vecinos puede servir para tener más información.

También es fundamental identificar posibles desperfectos, controlar las instalaciones y asegurarse de que los servicios funcionen. A su vez, si es necesario realizar algún tipo de arreglo, hay que considerar si ese gasto lo asume el vendedor o el comprador.

Por último, un aspecto muy importante es averiguar y pedir información sobre la comunidad: si tienen deudas de agua, luz, etc., si están previstas reformas en el futuro, para no encontrarse con otros gastos no previstos en el presupuesto de compra.

Ante cualquier duda con respecto a la compra de la primera vivienda, es recomendable consultar a profesionales expertos en el mercado inmobiliario como los que integran el equipo de A&M Canary Realtors.