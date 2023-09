La venta de piso de lujo en Barrio de Salamanca, Madrid, de la mano de Saguar Real Estate

Transformando sueños en realidad: la exitosa venta de un exquisito piso de lujo en el prestigioso Barrio de Salamanca de Madrid.

Hace algunos meses, una clienta y amiga llamó a Patricia Delgado Saguar, socia y fundadora de Saguar Real Estate, diciéndole lo siguiente: "Patricia, una persona cercana a mi entorno necesita tu ayuda. Ya le he hablado de ti, espera tu llamada. Se llama Mr. B".

Patricia habló con Mr. B largo y tendido. Recientemente, había perdido a su amada compañera de vida, su mujer, su mejor amiga, de forma inesperada, en esa edad en la que uno comienza a vivir de forma más libre, a disfrutar de sus logros: hijos independizados, jubilación, estabilidad económica, tiempo para hacer lo que realmente gusta, malcriar a los nietos...

La idea de Mr. B era clara y ahora lo necesitaba más que nunca. Tenía un sueño por conquistar y la vida le estaba mostrando que los sueños no se pueden dejar para "más adelante". Él lo tenía claro, los sueños no esperan. Si algo ha de ser para uno, no tiene por qué llegar. Pensar así permite que las personas se sientan mejor, sobre todo cuando les falta valor, energía, ímpetu y convencimiento de que, si se quiere que algo sea para uno, no se va a dejar en otras manos que no sean las propias. O cuando no conocen a la persona de confianza que necesitan para dar el paso.

Pero Mr. B no pensaba así, y además, contaba con el equipo de Saguar Real Estate. Después de muchos años en pleno corazón de una ciudad como Madrid, el cuerpo le pedía naturaleza. Le pedía paz. Despertar entre montañas, hacer su deporte favorito a diario, escuchar el canto de todo tipo de aves en la mañana, tarde y noche, leer en una terraza repleta de verde en el más profundo silencio...

No había tiempo que perder, por lo que Patricia y sus compañeros se pusieron manos a la obra. Para empezar, había que vender su piso en pleno Barrio de Salamanca, Madrid, y comenzar a visitar viviendas en su lugar soñado, para realizar el cambio de forma paralela, al unísono.

4 meses más tarde de esa llamada, Mr. B ya ha firmado el contrato de arras de la venta de su piso y el de su nuevo hogar. Hoy Mr. B sonríe. Nace en él una nueva ilusión y en breve comenzará una nueva etapa en un hogar donde crear nuevos recuerdos.

En Saguar, la profesión de agentes inmobiliarios va más allá de “vender viviendas”. Entienden que detrás de una vivienda siempre hay una historia. Que las viviendas forman parte de etapas, y la vida está en constante movimiento.

Saguar Real Estate, grandes socios inmobiliarios en Las Rozas de Madrid La misión de Saguar Real Estate consiste en ayudar a sus clientes a tener éxito en la compra o venta más importante de sus vidas, la de su hogar. Ofrecen soluciones especializadas que abordan las necesidades específicas de sus clientes. Ya sea que se estén buscando casas en venta en Las Rozas de Madrid, pisos en venta en Las Rozas de Madrid o chalets en venta en Las Rozas de Madrid.

En Saguar saben que juegan un papel fundamental en las vidas de sus clientes, y por eso se esfuerzan en ser los mejores agentes inmobiliarios de Las Rozas de Madrid.

Su equipo tiene amplia experiencia en cambios de vivienda de piso a chalet, cambio de vivienda de chalet a piso, cambio de vivienda a una casa más grande, cambio de vivienda a una casa más pequeña, cambio de vivienda por escaleras, cambio de vivienda por zona, búsqueda de vivienda por encargo y mucho más.

También son especialistas en trabajar con herencias, divorcios, venta de casas vacías, preparación estética para la venta de inmuebles antiguos y clientes extranjeros (Golden Visa).

Si esto resulta de interés para el lector, es posible solicitarles una valoración inmobiliaria profesional valorada en más de 500 €, de forma completamente gratuita.

Para quienes quieran recibir una valoración inmobiliaria profesional de su piso o chalet en Las Rozas de Madrid, contactar con Saguar Real Estate es dar el primer paso hacia el éxito en la compraventa inmobiliaria.