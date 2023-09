¿Qué cuidados del cabello recomiendan los expertos de DOCTOR KLEIN?

Tras los meses de exposición al sol y el ambiente veraniego, es momento de recuperar el resplandor natural del pelo y brindarle los cuidados cabello que merece para mantenerlo saludable, fuerte y radiante.

La exposición al sol, el agua salada y el cloro de las piscinas pueden dejar el cabello deshidratado y sin fuerza. Para revitalizarlo, es esencial seguir una rutina capilar efectiva y emplear productos especialmente diseñados para ello, como los de cosmética capilar natural y vegana de la marca DOCTOR KLEIN. Especializada en atender las necesidades de pieles sensibles, la firma DOCTOR KLEIN ha desarrollado una línea de productos capilares que no solo son respetuosos con el medioambiente, sino que cuidan y protegen el cuero cabelludo sensible.

Cuidados del cabello posverano Si bien puede tomarse como una rutina, o como pasos individuales, existen una serie de consejos a tomar para revitalizar el pelo después de la temporada estival. Para empezar, durante el lavado, se recomienda evitar frotar en exceso el cabello. En su lugar, hay que masajear suavemente en círculos el cuero cabelludo, utilizando un champú de calidad. Optar por productos naturales y veganos, es una buena alternativa para nutrir e hidratar el pelo con potentes componentes bioactivos.

Por otro lado, es fundamental prescindir de la plancha y el secador, ya que el cabello puede estar debilitado por el verano. Permitir que el cabello se seque al aire libre ayudará a prevenir el daño adicional que el calor confiere. En este sentido, también se recomienda lavar el cabello con agua fría o tibia en lugar de caliente, ya que el agua fría ayuda a cerrar la cutícula capilar y aporta brillo al cabello.

Otro aspecto clave es aplicar una mascarilla reparadora poslavado, para revitalizar y nutrir el cabello. Además, es importante evitar irse a dormir con el cabello húmedo, ya que puede debilitarlo y propiciar la aparición de hongos y bacterias en el cuero cabelludo.

Línea de productos capilares veganos y responsables con el medioambiente La marca DOCTOR KLEIN, pionera en cosmética natural en España y especializada en pieles sensibles, ha desarrollado una línea de productos capilares veganos y responsables. La mascarilla capilar reparadora Sensory Hair Mask de Doctor Klein, elaborada con ácido hialurónico, aceite de abisinia y extracto de peonía, es especialmente recomendada para un tratamiento posverano. Esta fórmula exclusiva proporciona hidratación profunda y la nutrición que todo pelo necesita para revitalizarse, dejando el cabello suave y brillante. Además, la mascarilla es ideal para complementar con el champú hidratante Tea Time Shampoo, a base de té verde y extracto de peonía. Para el pelo rizado, DOCTOR KLEIN destaca el definidor de rizos PERFECT LOOPS LEAVE-IN, el best seller de la línea: con aceite de argán, aceite de coco, aloe vera y extracto de hibiscus proveniente de agricoltura écologica, deja los rizos definidos, flexibles y brillantes. Su perfume enamora los rizos más rebeldes.

Con su completa línea de productos capilares, Doctor Klein cuenta con opciones naturales, pensadas para que las personas con pieles sensibles puedan tener un cuidado efectivo de su cabello, sin irritación. Tanto sus mascarillas anti-frizz y acondicionadores, como sus champús, son productos desarrollados con ingredientes concentrados provenientes de la naturaleza, que maximizan la efectividad del cuidado del cabello posverano.