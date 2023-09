Braseros eléctricos de seguridad fabricados en Sevilla, por Bastilipo

Para calentar un espacio de la casa, hay que tener en cuenta la máxima seguridad. Los cada vez más utilizados braseros deben comprarse con la conciencia de proteger, ante todo, a los habitantes del hogar. En Sevilla, Bastilipo ofrece braseros eléctricos de seguridad, con previsiones técnicas antiincendios y calidad ajustada a la normativa CE.

A lo largo de sus más de 40 años, la empresa ha pasado de ser una pequeña instalación donde se elaboraban estufas y radiadores domésticos a convertirse en una fábrica de más de 2.500 m², que ofrece una amplia gama de productos en su catálogo online para toda España y el mercado internacional, en las categorías de calefacción, ventilación y cuidado personal.

Seguridad comprobada Además de los miles de clientes satisfechos con la calidad y fiabilidad de los braseros eléctricos antiincendios, diversos profesionales dan fe de la máxima protección que ofrecen los braseros eléctricos de seguridad de la marca Bastilipo.

Adquirir braseros de resistencia puede ser un gran peligro, ya que estos pueden alcanzar temperaturas de 300 grados, unas condiciones arriesgadas. La resistencia de este tipo de braseros está a la vista y no controla el flujo de calor, pudiendo ocasionar fuego si está unos pocos minutos en contacto con algún material inflamable.

Esto no ocurre con los braseros eléctricos de seguridad de Bastilipo. Los fabricantes han comprobado que al poner las manos sobre ellos se siente calor, pero no hay peligro de quemaduras. Por características como esta, son equipos recomendables.

Hoy en día, es muy fácil acceder a los braseros eléctricos de la marca. Además de estar disponibles en España, estos equipos se exportan hacia Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal y otros países europeos.

Braseros modernos y económicos Los braseros eléctricos de seguridad de Bastilipo están disponibles en diversos modelos, como el B-800, un brasero contra quemaduras y antiincendios de 400 a 800 vatios de potencia. El aparato incluye tres metros de cable, rejilla de seguridad y los sistemas Thermal Disc y Black Diode para evitar temperaturas peligrosas y reducir el consumo energético. Sus dimensiones de 40 x 40 cm lo hacen adaptable a cualquier espacio y es muy silencioso.

Otro modelo de brasero de seguridad presente en el catálogo online es el BET-950, cuya potencia se puede fijar en tres posiciones: 450 W, 500 W o 950 W. El motor de este equipo cuenta con ventilador axial y reflector de calor, y sus dimensiones de 38 x 38 cm lo vuelven fácilmente manejable.

La tecnología de los braseros de seguridad de esta compañía destaca por incorporar termostato de seguridad y otros dispositivos respetuosos con la normativa europea, características que deberían contemplarse como fundamentales a la hora de comprar cualquier producto similar. La fábrica sevillana ofrece artículos para la climatización del hogar con total fiabilidad y precios accesibles, en un variado catálogo de productos disponibles en su página web.