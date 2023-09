Insight amplía su cartera de servicios con una nueva oferta global de gestión de la nube

Insight Managed Cloud Services proporciona asistencia técnica global y una visión de 360 grados del rendimiento, los costes y la seguridad de los entornos multicloud Insight Enterprises (NASDAQ:NSIT), un integrador de soluciones de Fortune 500 que impulsa el éxito de los clientes a través de la transformación digital, ha ampliado su cartera de servicios con una nueva oferta global de nube gestionada para simplificar la forma en que las empresas escalan su uso de la nube.

Insight Managed Cloud Services permite una experiencia totalmente gestionada que alivia la carga de la gestión cloud de los equipos de TI para ofrecer un mejor rendimiento y experiencias de usuario para entornos Microsoft Azure - con capacidades para extenderse a un enfoque multi-nube, incluyendo Amazon Web Services y Google Cloud Platform. Los centros de soporte técnico de Insight están ubicados estratégicamente por todo el mundo para proporcionar acceso a ingenieros cualificados que dan soporte 24/7; protección integral de datos y puntos finales; y resolución de problemas rápida y precisa.

"Los servicios cloud gestionados son un complemento natural para las empresas que aceleran su paso a la nube y buscan una mayor flexibilidad en la gestión de los costes cloud", afirma Stan Lequin, presidente de Insight Solutions. "A medida que los clientes escalan globalmente su negocio digital, los servicios gestionados en la nube de Insight apoyan la mejora continua y simplifican los recursos multi-nube. Además, nuestra capacidad como integrador de soluciones para abordar todos los aspectos de la transformación digital, desde la modernización de la infraestructura y la construcción de experiencias de trabajo más atractivas hasta la integración de tecnologías innovadoras como la IA generativa, nos convierte en el socio estratégico para ayudar a nuestros clientes a alcanzar los objetivos más ambiciosos para su negocio".

Con el 86% de las organizaciones impactadas por la deuda técnica en el último año, según el informe anual de transformación digital de Insight realizado por Foundry, la tarea de gestionar los costes cloud, la seguridad y la migración desde la infraestructura heredada puede sobrecargar a los equipos de TI. Insight Managed Cloud Services ofrece soporte integral y un modelo de precios sencillo para:

Mejorar la capacidad de la nube corporativa

Mejorar el rendimiento y el uso

Reforzar la seguridad y el cumplimiento

Aumentar el control sobre los costes de la nube

Reorientar el tiempo/los recursos hacia tareas más innovadoras La red de entrega global de Insight actúa como una extensión del equipo de TI de una empresa, proporcionando soporte remoto por parte de un equipo de expertos en India, Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. Como partner del año 2023 de Microsoft Worldwide Solution Assessments, Insight es un proveedor de servicios gestionados experto en Azure desde hace mucho tiempo. Ha obtenido 18 especializaciones en soluciones de Microsoft, incluidas sus cuatro especializaciones en Seguridad. Como partner consultor cualificado de AWS Marketplace, Insight también posee la competencia en seguridad de AWS gracias a su profundo conocimiento del ecosistema de AWS. Insight también es un Google Cloud Premier Partner designado con la especialización de desarrollo de aplicaciones de Google Cloud.

"Como integrador de soluciones líder que opera a nivel global, estamos especialmente satisfechos de ofrecer nuestros servicios Insight Managed Cloud Services a escala mundial", afirma Karen McLaughlin, SVP de Servicios EMEA y Operaciones de Servicios de Centros de Excelencia Globales. "Esto significa que las organizaciones de todo el mundo, independientemente de su alcance geográfico, pueden estar seguras de que su infraestructura Azure se gestiona de forma eficaz y se mejora para obtener un rendimiento óptimo, lo que les permite centrarse en sus actividades empresariales principales".

Más información sobre Insight Managed Cloud Services. Para más información sobre Insight, visitar es.insight.com

Acerca de Insight

Insight Enterprises, Inc. es un integrador de soluciones global de Fortune 500 que ayuda a acelerar la transformación liberando el poder de las personas y la tecnología. Diseñan, construyen y gestionan soluciones para entornos de TI complejos. Sus servicios de transformación digital incluyen una profunda experiencia en nube, datos, IA, ciberseguridad y perímetro inteligente, aumentada por sólidas relaciones con más de 6,000 partners tecnológicos. Al ofrecer de forma rápida y eficaz las soluciones más adecuadas, ayudan a sus clientes a simplificar los procesos empresariales para mejorar la experiencia del cliente y del trabajo, la inteligencia empresarial, la eficiencia y el crecimiento. Están calificados como Great Place to Work, Forbes Best Employer for Diversity y Forbes World's Top Female-Friendly Company.