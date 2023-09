Cómo sacar más partido a los productos de aceite facial según marcas como Omorovicza, Medik8 o Perricone MD

El aceite facial se convertirá en el cosmético comodín. Sirve para (casi) absolutamente todo: desde el pelo hasta los pies Si hay un producto que está de moda, ese, sin lugar a dudas, es el aceite facial. Está por todos lados. Cada vez son más las famosas que se animan a usar este cosmético mágico y, ojo, que tiene muchos más usos del que se cree. "Cuando alguien compra un aceite facial, lo más probable es que piense que únicamente lo va a usar para la cara y puede que, incluso, no lo haga a diario, pero tiene infinidad de funciones. De hecho, es de esos productos por los que, cada céntimo que pagues, habrá merecido la pena porque sirve casi absolutamente para tratar toda la piel del cuerpo", advierte Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Lo más probable es que se sepa que "los aceites faciales penetran en las capas superiores de la piel por ser afines a la barrera hidrolipídica y ayudan a retener la humedad y prevenir la deshidratación. Pero no solo por eso cada vez son más populares, también porque muchos de ellos contienen ácidos grasos esenciales y principios regeneradores y, además de nutrir, protegen la piel de los daños causados por los radicales libres y otros factores ambientales", comenta Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. "Y, ojo, deja que contemos cuáles son todos esos usos que desconoces de los aceites faciales".

Potenciador de la crema hidratante

En épocas en las que se suele tener la piel más seca, "el aceite facial es un perfecto potenciador de la crema hidratante. Si se aplica después de la crema, sella la hidratación y actúa como barrera, a la vez que logra que la humedad de la hidratante se retenga y refuerce la acción antioxidante o regeneradora según los ingredientes que tenga. Por ejemplo: un aceite con vitamina C aportará protección y capacidad renovadora la piel", comenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Como sustituto de la base de maquillaje

Si se adora lucir brillo en la piel y ese acabado jugoso, es hora de que se pruebe con un aceite facial como sustituto de la base de maquillaje: "aporta ese acabado 'glow' y jugoso que da aspecto de piel saludable y la propia luminosidad reduce la impresión de las posibles imperfecciones". En el caso de que se suela aplicar una base muy pesada, puedes agregarle un par de gotas de aceite para hacerla más ligera. El resultado será increíble", cuenta David Deibis, maquillador oficial de Perricone MD.

Como desmaquillante

El secreto de una piel bonita no es otro que una piel limpia e hidratada. Irse a la cama con la piel limpia es ley y la única manera de hacerlo profundamente es con lo que los expertos llaman doble limpieza facial. "Es la mejor manera de hacer una limpieza ‘a fondo’ cada noche. Para acabar con el maquillaje y el SPF, lo mejor es usar un limpiador de base oleosa y el aceite facial puede servirnos si es que se ha olvidado o se ha acabado. Después, aclararemos con agua o una toalla húmeda. Luego, aplicaremos un limpiador de tipo gel o de base acuosa para terminar con el resto de impurezas", comenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Puesto que la piel suele acumular a lo largo del día dos tipos de impurezas, unas de base oleosa y otras más afines con el agua, con un aceite facial o con un desmaquillante de base oleosa, como un bálsamo, se retira mejor el maquillaje y el protector solar mientras que otras impurezas se eliminarán mejor con un limpiador en gel.

Como sellador de puntas secas

El aceite facial será el mejor sustituto en una situación extrema. "Con dos o tres gotas de producto será más que suficiente. Aplica sobre la palma de la mano y, a continuación, se realiza un movimiento como si se planchara el pelo con la ayuda de las manos de medios a puntas. Notarás cómo el aceite facial acaba con el encrespamiento", explica Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.

Para nutrir las cutículas

En las manos y en los pies, las cutículas son las grandes olvidadas en el cuidado de las uñas. "Si se descuidan las cutículas, estaremos exponiendo a la matriz ungueal, la parte responsable del crecimiento de las uñas, a infecciones y daños", advierte Isabel Reverte, directora técnica de Rosalique. "Al aplicar aceite facial, las estaremos nutriendo y, por lo tanto, se verán más sanas y bonitas, con menor riesgo de que se pelen o aparezcan los odiados padrastros", continúa.

Como iluminador

En zonas estratégicas como las clavículas, los pómulos e incluso en el arco de cupido, el aceite facial tiene un efecto iluminador que resulta muy favorecedor, sobre todo en las noches de verano. "Lo puedes combinar incluso con el bronzer o con el colorete para darle al iluminador un poco de color. Este truco es infalible para captar toda la atención en zonas como los pómulos o el arco de cupido", aconseja David Deibis, el maquillador oficial de Perricone MD.

No Makeup Bronzer de Perricone MD es un bronceador ligero en formato líquido que permite, gracias a su fórmula, difuminarse fácilmente. Si se es de las que aman además el acabado ‘glow, se tiene que probar con unas gotas de aceite facial. Además, contiene vitamina C Ester para aportar luminosidad y suavidad a la piel y extracto de planta de jengibre chino para perfeccionarla naturalmente. 41€ en perriconemd.es

No Makeup Blush, de Perricone MD, es colorete en crema gel que deja un rubor natural en las mejillas mientras unifica e ilumina para acentuarlas y, al ser en textura líquida, es ideal para aplicar con unas gotas de aceite facial. Se completa con ingredientes como la vitamina C. 41€ en perriconemd.es

Como loción corporal

¿Quién no se ha ido de viaje y ha intentado ahorrar el máximo espacio posible en el equipaje de mano? "En esos momentos, el ingenio lleva a guardar con productos con varios usos y ese mismo aceite que se aplica en la cara también se puede extender el resto del cuerpo. En las piernas, por ejemplo, resulta muy favorecedor en las noches de verano", recomienda Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Efecto aftersun

Después de la exposición al sol, la piel a menudo puede quedar deshidratada, irritada y enrojecida debido a los efectos dañinos de los rayos ultravioleta. Los aceites faciales, "especialmente aquellos que contienen ingredientes como las semillas de chía, muy rica en ácidos grasos, que reducen la inflamación y recuperan la barrera, mejoran la cicatrización, la elasticidad y la barrera cutánea. Los aceites de aloe vera, la caléndula o aceite de jojoba, restauran la hidratación de la piel y alivian la irritación", detalla la experta en cosmética y asesoría técnica de Purenichelab.com Marta Agustí.

"Nuestros aceites faciales favoritos"

Queen Oil, de Omorovizca, cuenta con tres fuentes de omega: el aceite de alfalfa, el de onagula y el de chía, que reconstruyen los niveles de lípidos de la piel y fomentan la síntesis de ceramida a la vez que retienen la humedad para devolverle el resplandor juvenil. 135€ en Purenichelab.com

Essential Fx Acyl-Glutathione Chia Oil, de Perricone MD, es un aceite intensamente nutritivo que suaviza la apariencia de arrugas y pliegues gracias a la combinación de Omegas 3, 6 y 9 presentes en los aceites de semillas de chía y lino, además del Acyl-Glutathione, un antioxidante capaz de tratar visiblemente los signos de la edad. En Perricone MD por 90€

C-Tetra Serum, de Medik8 es un suero en el que destaca entre otros muchos ingredientes la vitamina C estabilizada que tiene un acabado de aceite en seco y, además de conseguir un acabado de piel jugosa, también ayuda a difuminar las manchas. 54€ en Medik8.es