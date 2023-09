HONOR gana 36 premios en IFA 2023

Las apuestas de HONOR en el campo de los smartphones plegables han sido reconocidas por los medios de comunicación de todo el mundo HONOR, la marca de tecnología global, ha presentado en IFA 2023 el smartphone plegable tipo libro más ligero y delgado del mercado hasta el momento, HONOR Magic V2; y el nuevo concepto de plegable todo pantalla, HONOR V Purse (ofreciendo infinitas posibilidades de estilo y autoexpresión).

Con numerosos medios de comunicación de todo el mundo nombrando a ambos smartphones plegables como "Best of IFA" de este año, la ingeniería innovadora y el concepto de sostenibilidad y phy-gital líder de HONOR en el sector de los plegables han sido muy reconocidos en el sector.

Este año HONOR ha recibido un total de 36 premios por parte de diferentes medios de comunicación en IFA 2023. Android Headlines ha concedido a HONOR V Purse el premio "Best of IFA 2023" y ha comentado que "HONOR V Purse no es solo un teléfono, también es una declaración de intenciones para con el mundo de moda que dará mucho que hablar. Ha sido sin duda uno de los anuncios más interesantes que vimos en IFA 2023". GSMArena también ha asegurado sobre el concepto de diseño de HONOR V Purse que "en realidad se trata de un dispositivo muy avanzado... siempre apreciamos cuando una empresa trae apuestas que se salen de lo común".

Además, el smartphone plegable tipo libro (más ligero y delgado del mercado) HONOR Magic V2, que HONOR ha presentado por primera vez de forma global, también ha llamado mucho la atención. TechRadar ha otorgado a HONOR Magic V2 el premio "Best of IFA 2023" y ha afirmado: "No muchos dispositivos consiguen hacer que el resto parezcan anticuados en el momento en el que los sostienes, pero HONOR Magic V2 está haciendo eso con los mejores teléfonos plegables, lo que lo convierte en un digno ganador de los premios IFA 2023". HONOR Magic V2 también se ha ganado un puesto en los premios Best of IFA 2023 de XDA-Developers gracias a la innovación que aporta al mercado de los plegables. "Es el plegable más delgado del mundo con diferencia –han conseguido que sea incluso más delgado que un iPhone 14 Pro-Max cuando está plegado - y también es más ligero".

