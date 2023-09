Una opción a tener en cuenta es la de asistir de manera más sostenible

Llegado el ecuador del año, para muchas empresas es el momento de comenzar a planificar estrategias de ventas y actividades comerciales futuras. A medida que las organizaciones elaboran sus presupuestos para el próximo ejercicio, se debe tener en cuenta no solo el ahorro de costes, sino también la eficiencia y la optimización de los recursos cuando se trata de la participación en ferias y eventos.

En este sentido, asistir de manera más sostenible es una alternativa atractiva, de la mano de Olika Stands, empresa especialista en stands reutilizables y displays portátiles. Las soluciones de Olika Stands, prácticas y flexibles son ideales para las empresas que buscan un enfoque más ecológico y económico en su participación en ferias y eventos.

Asistir a eventos de manera más sostenible, una opción interesante La sostenibilidad es una prioridad creciente en el mundo empresarial actual. Muchas compañías se esfuerzan por adaptar sus operaciones para reflejar un compromiso genuino con el medio ambiente. Aquí es donde los stands reutilizables de Olika Stands juegan un papel fundamental. Al incorporar elementos expositivos duraderos y no desechables, las empresas no solo reducen su huella de carbono, sino que también proyectan una imagen de producto de alta calidad y funcionalidad excepcional. Este cambio no solo será apreciado internamente, sino que también resonará positivamente entre los clientes.

A medida que la actividad comercial se recupera, la cantidad de ferias, congresos y eventos también se incrementa. Además de las ferias sectoriales tradicionales, están surgiendo nuevos formatos de eventos que ofrecen oportunidades únicas para promover la visibilidad de las empresas y establecer conexiones con potenciales clientes. Ante esta diversidad de escenarios, la flexibilidad en la presentación es esencial.

Por eso, los stands reutilizables de Olika Stands son una opción interesante, gracias a que son fáciles de montar, transportar y adaptar a las necesidades de cada evento. Su versatilidad garantiza que la imagen de la empresa sea atractiva y personalizada en todo momento.

Participación más ecológica y económica en eventos con Olika Stands Uno de los pilares fundamentales de la sostenibilidad es la reutilización y el aprovechamiento de recursos. Contemplando este aspecto, Olika Stands ofrece una solución que resuena tanto con los valores ecológicos como con las metas financieras de las empresas. Aquellas organizaciones que planean asistir a múltiples ferias y eventos a lo largo del año pueden experimentar un ahorro sustancial de costes, reduciendo entre un 70 % y un 90 % de los gastos totales en comparación con los modelos de stands convencionales.

La participación en ferias y eventos está experimentando una transformación significativa y empresas visionarias están adoptando enfoques más sostenibles y eficientes.

Quienes consideran la posibilidad de preparar un presupuesto para su participación en ferias y eventos del próximo año, encuentran en la propuesta de Olika Stands una oportunidad versátil, accesible y ecológica. Los profesionales de Olika Stands brindan asesoramiento personalizado para colaborar en la preparación de presupuestos para futuros eventos.