¿Vuelve el opio del pueblo?

Soy anciano y precisamente por eso tengo que escribir para alertar a toda persona de buena voluntad, especialmente a los jóvenes, que hay otra forma de vivir, incomparablemente mejor. Los mejores padres, mejores hijos, mejores empresarios, mejores trabajadores mejores políticos, eran los católicos, y esto no es propagandismo, es sencillamente la verdad, y yo no miento.

Este slogan de “Opio del pueblo” lo proclamaban los comunistas para terminar con la Religión Cristiana, a la cual tildaban de imperialista y enemiga del pueblo. En un libro escrito por misioneros en China en tiempos de la evolución comunista, esta frase es la que empleaban para perseguir y castigar e inclusive matar a los cristianos encarcelando a los misioneros y a los seglares a los que acusaban de imperialistas y de ir contra el pueblo. El relato de estos misioneros, describe la propagación milagrosa de La Legión de María, que dieron unos testimonios de mártires. ¡Cuánto bien haría ahora leer los libros que escribió Frank Duff sobre la fundación de La Legión de María!

Actualmente esa frase “Opio del pueblo” ya no tiene sentido, pues en Occidente antes cristiano y ahora democrático, Dios no existe, al menos oficialmente. Ahora los comunistas ya no necesitan pronunciar ese slogan, pues son ellos los que están gobernando. Pero esta increíble situación, pronto va a cambiar, y ese cambio se producirá por mediación de la Santísima Virgen y del Ejército cada vez más numeroso que Ella misma capitanea.