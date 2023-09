La lectura de William Saroyan no deja de sorprender y admirar. Acabo de terminar “Mamá querida” y me conquistó desde sus primeras líneas: “Fue al nacer yo cuando nos encontramos por primera vez y empezamos a ser amigas. Amistad que hemos continuado desde entonces, aunque solemos tener, al menos, una buena agarrada cada día. Pero siempre nos reconciliamos”. Las agarradas suelen ser: “Tiene treinta y tres años, pero se enfada si lo digo. -Tengo veintidós, ya lo sabes”. Claro que la pequeña tiene nueve años y eso lo explica todo.

Sí, es la amistad de una madre con su hija, ¿hay algo más humano y más natural? Toda la novela se desarrolla en este encantador ambiente que presagia las escenas más insospechadas de humor y de ingenua picaresca, pero también de valores positivos, por parte de la madre y la complicidad por parte de la hija: “Tú eres mi madre, mi amiga, mi hermana mayor, mi hermana pequeña. Eres la mejor, la más hermosa y encantadora de las mujeres; lo eres todo para mí”.



Esta lectura me lleva fácilmente a reflexionar sobre la amistad sincera y franca que puede darse dentro de la familia: un clima de confianza, de sinceridad, de compromiso, de superación, de responsabilidad, de… es la sintonía mutua entre padres e hijos que lleva a ejercer cada cual su papel dentro de un respeto recíproco. Los padres, pues, han de conocer perfectamente a los hijos sin necesidad de sobreprotegerlos y ello los conducirá a intervenir en el momento o en la circunstancia precisa, cuando la dificultad aparece realmente y el padre o la madre saben estar ahí, muy cercanos.

Doscientas páginas de novela de William Saroyan dan para esto y para pasar unos ratos muy agradables con la lectura de “Mamá querida”.