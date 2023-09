​Lo que ha de hacer para no mortificar la legítima diversidad

Ante el caso de la circular enviada a todos los directores de escuela francesa, en la que se informaba de la decisión del Ejecutivo de prohibir en las aulas el uso de la “abayá”, más allá de la presencia o no de símbolos religiosos en la escuela francesa, que poco tiene que ver con la “abayá”, los problemas de fondo son la autoridad del Estado frente a un proselitismo identitario que busca el distanciamiento, cuando no la secesión de la comunidad nacional a la que se pertenece.



Es muy cierto que no basta la sanción o la prohibición si no se aborda con firmeza la inclusión, pero como ha subrayado en tantas ocasiones Lionel Jospin, expresidente de la República, lo que está en juego es un modo de vida en común. El Estado francés siente el deber de proteger los valores republicanos, otra cosa es cómo lo ha de hacer para no mortificar la legítima diversidad de quienes lo integran.