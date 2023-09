¿Dónde encontrar un especialista en la venta de fuentes de agua potable para instalar en las escuelas y universidades? Jibu H2O

En los últimos años, los servicios que ofrecen agua filtrada han desempeñado un papel crucial en la transición hacia sistemas más sostenibles. Jibu H2O es una empresa destacada en este ámbito, colaborando con escuelas y universidades para proporcionar refilling stations inteligentes que permiten a la población de establecimientos educativos acceder a fuentes de agua potables, saludables y responsables con el medio ambiente. Estos puestos no solo reducen el uso de botellas de plástico y generan menos residuos, sino que también promueven la conciencia sobre la importancia del acceso a agua limpia y fomentan prácticas sostenibles.

Jibu H2O adapta sus refilling stations inteligentes a la tecnología contactless La empresa Jibu H2O ha implementado la última tecnología para adaptar sus refilling stations al formato "sin contacto" o contactless, la cual se ha vuelto primordial a partir de la pandemia por COVID19. El diseño ergonómico y de vanguardia de estas estaciones de recarga permiten a las personas llenar recipientes de agua solo con colocarlos encima de sensores que activan automáticamente el dispensador de agua filtrada, sin tener contacto con el aparato. Además, el aparato que proporciona Jibu H2O considera los principios de diseño universal y las diversas necesidades y capacidades de las personas. - Siendo inclusivos con los usuarios (niños, adultos mayores, personas con movilidad reducida, etc.)-

Sistemas sostenibles para fuentes de agua potable de la mano de Jibu H2O Los dispensadores de agua filtrada son una alternativa fundamental para impulsar la transición hacia tecnologías y sistemas sostenibles de fuentes de agua potable. Estos dispositivos no solo proporcionan acceso a agua potable y segura, sino que también promueven prácticas respetuosas con el medio ambiente. Al reducir el uso de botellas plásticas que son descartadas constantemente, se consigue disminuir la cantidad total de desechos plásticos. Además, en cuanto a producción y distribución, un litro de agua filtrada genera hasta 25 veces menos CO2 que un litro de agua embotellada. Teniendo en cuenta estos números, y la necesidad de concientizar a la población sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, la empresa Jibu H2O ha desarrollado sus refilling stations inteligentes para proveer agua filtrada. Un ejemplo destacado de la aplicación de este proyecto es la colaboración entre Jibu H2O y universidades y escuelas, donde se fomenta la instalación de fuentes de agua potable responsables con el ambiente. Estas instituciones educativas reconocen la importancia de ofrecer a estudiantes y a su personal fuentes de agua potable de calidad. Al mismo tiempo, trabajan activamente con Jibu H2O para alcanzar metas basadas en los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU. Al adoptar tecnologías de filtración avanzadas y reducir el uso de botellas desechables, las instituciones que opten trabajar con Jibu H2O ayudan a fomentar una conciencia ambiental fundamental en la comunidad educativa.