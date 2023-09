Moreras Homes, el reflejo del estilo de vida mediterráneo en Cataluña

En la pintoresca costa mediterránea de Cataluña, una joya arquitectónica emerge como un tributo al encanto y la simplicidad del estilo de vida costero. Moreras Homes, una promoción de viviendas exclusivas de obra nueva, ubicada en la idílica población de Cunit, se alza como una representación perfecta del diseño y el confort característicos de esta región.

Situado estratégicamente en una parcela privilegiada con rápido acceso a la playa, Moreras Homes ofrece mucho más que un hogar; proporciona un oasis de tranquilidad y elegancia en medio del vibrante entorno costero. Con un total de 4 habitaciones, incluida una suite principal con vestidor y 3 baños completos; estas residencias han sido meticulosamente diseñadas para satisfacer las necesidades y deseos de aquellos que buscan un hogar excepcional.

El interior de estas viviendas no es solo un espacio habitable; es una experiencia de comodidad y funcionalidad. Desde la cocina-comedor hasta el garaje interior y, la zona exterior para un coche adicional, cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para garantizar la máxima conveniencia. Además, la presencia de zonas verdes y piscinas privadas añaden un toque de lujo y serenidad a la vida cotidiana.

Moreras Homes no solo abraza la belleza de su entorno, sino que también está estratégicamente conectado con una amplia gama de servicios esenciales. Desde supermercados hasta escuelas, centros deportivos, bibliotecas y transporte público, todo lo que se necesita está a escasos minutos a pie.

La arquitectura de Moreras Homes representa la fusión entre la modernidad, la naturaleza y la ecología energética, gozando de una certificación excelente. Líneas contemporáneas se combinan con elementos naturales, logrando una integración perfecta con el paisaje circundante. Los amplios ventanales permiten que la luz natural inunde cada rincón, creando espacios que respiran y se sienten acogedores. Los acabados exteriores en tonalidades de madera añaden un toque de calidez, estableciendo un equilibrio estético entre la vivienda y su entorno.

Mientras Moreras Homes está en proceso de construcción, con obras en fase de instalación y acabados interiores, ya está tejiendo sueños y deseos entre aquellos que buscan un nuevo capítulo en su vida. Las entregas están previstas para el cuarto trimestre de 2023, marcando el comienzo de una nueva etapa llena de comodidad, belleza en la urbanización donde se hallan.

En resumen, Moreras Homes no es simplemente una forma más de desarrollo inmobiliario, es un estilo de vida. Es la promesa de la costa mediterránea materializada en elegancia arquitectónica y confort moderno. Si se busca más que una casa, si se anhela un hogar que capture la esencia de Cataluña y su costa, Moreras Homes es la respuesta. El inicio de una nueva etapa está a solo unos pasos de distancia.