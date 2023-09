Encontrar una amplia variedad de madera de roble y haya natural en Wood Addicts

Con la época de verano y las vacaciones, las personas tienen mucho tiempo libre para disfrutar de buen clima y también para ponerse manos a la obra con todos aquellos planes que dejaron atrás. Son muchos los que deciden invertir sus días de descanso del trabajo en realizar reformas en el hogar o en su apartamento de veraneo.

En este sentido, la madera cobra un gran protagonismo por ser un material económico y versátil para estas tareas. Resulta un gran aliado para realizar trabajos en jardines, terrazas y parques al aire libre. Sin embargo, no es tan fácil su adquisición y encontrar una empresa que disponga de una amplia variedad de madera de roble natural cada vez se ha puesto más complicado.

No obstante, la firma Wood Addicts ha llegado para ofrecer un amplio catálogo de productos directos de su almacén de madera, con una extensa variedad de propuestas, a precios asequibles y con entregas rápidas mediante la compra por internet.

Beneficios de la madera de roble natural La madera se puede extraer de muchos árboles, pero el roble es una de las variedades que más resiste a la humedad, porque es dura y pesada. El roble tiene muchas variedades de color y permite escoger diferentes tonalidades para mejorar el diseño y adaptarlo a los gustos de cada persona. Además, es una madera muy densa, que facilita la fabricación de muebles de calidad y de elementos en construcción. En carpintería, es muy fácil de manipular y aporta un buen acabado con barnices y pinturas.

Madera de roble natural para todas las necesidades Wood Addicts es una empresa que cuenta con expertos en madera, los cuales asesora y dan consejos a la hora de comprar madera a medida para realizar todo tipo de reformas o proyectos en casa. De esta manera, se aseguran de que no se desperdicia madera y de que los clientes se ahorren dinero.

Entre las distintas finalidades que puede tener la madera y sus diferentes versiones, están los tableros para realizar manualidades. También hay madera maciza de pino, tablas y tablillas, maderas blandas con poca densidad, chapadas y contrachapadas, de haya y de diferentes colores. Incluso se puede comprar metracrilato en diferentes tonalidades, así como en su versión transparente, negro y blanco.

Envíos rápidos y económicos Otro aspecto a destacar de esta empresa especializada en madera son los envíos. Wood Addicts cuenta con diferentes modalidades de envío a España Peninsular, Islas Baleares, Ceuta y Melilla y envíos internacionales a Andorra, Francia y Portugal.

Destacan los envíos en 24 h para las cuestiones más urgentes y los envíos estándares en un periodo de 2 a 5 días para España y 2 a 3 días en el extranjero. En su web, disponen de los precios a los que equivale cada envío.

Un servicio personalizado Por otro lado, esta empresa se diferencia de su competencia por brindar un servicio de carpintería digital de cortes de madera a medida. En Wood Addicts, tratan todo tipo de maderas y realizan el corte perfecto que demanda cada cliente. Mediante su web, se puede pedir el corte deseado sin problema, sea el dibujo que sea.