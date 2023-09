Someterse a tratamientos no invasivos para evitar la medicación en Clínica MER

Los avances en medicina han logrado que las expectativas de vida y la salud de las personas mejoren, ya que ofrecen una mayor cantidad de alternativas de tratamiento que permiten tener una vida digna y saludable durante todo el ciclo vital de las personas.

Entre estas alternativas, la medicina regenerativa ha propuesto varias soluciones diseñadas para las personas que buscan tratar cualquier dolor desde la raíz, sin recurrir a medicamentos que minimizan los síntomas, pero que no curan de manera efectiva las enfermedades.

Para Clínica MER, esta disciplina ofrece tratamientos no invasivos que actúan de manera celular, evitando el progreso de patologías que puedan afectar gravemente la salud de las personas.

Un campo amplio de investigación La medicina regenerativa es un campo muy amplio que se sustenta en la ingeniería de tejidos y en las investigaciones sobre autocuración, reconociendo las facultades del cuerpo para recrear células y reconstruir tejidos dañados.

Esta disciplina busca que, a través de tratamientos no invasivos como son las células madre y los exosomas, viajen por el torrente sanguíneo y produzcan un escáner celular detectando inflamación, generando un proceso desinflamatorio, al igual que elevando la inmunidad del cuerpo, para que de esa forma pueda defenderse de células patógenas y puedan revertir el daño celular.

Todos los tratamientos parten de la idea de que las células son los componentes fundamentales de los tejidos, secretando sus propias estructuras de soporte para mantenerse vitales y en funcionamiento.

Medicina regenerativa en la salud celular La medicina regenerativa ha encontrado que se puede intervenir directamente la estructura de soporte de las células para que envíen señales saludables a su entorno local, de tal manera que se puedan combatir enfermedades desde la raíz sin, necesariamente, recurrir a pastillas, inyecciones o procedimientos quirúrgicos. Muchas de las investigaciones desarrolladas por expertos en el tema apuntan a que es posible mitigar los efectos o incluso curar algunas enfermedades, utilizando tratamientos no invasivos, como células madre y exosomas intravenosos que impacten positivamente en las células y los tejidos de los que forman parte.

Con el objetivo de aprovechar las ventajas de la medicina regenerativa para el tratamiento de múltiples enfermedades, Clínica MER ha diseñado una amplia gama de tratamientos para sus pacientes con procedimientos que les presenten resultados rápidos y exitosos.

En sus sedes, tanto en CDMX como en Cancún, profesionales como la Dra. Adriana Gudiño ofrecen a sus pacientes soluciones eficaces para mejorar su calidad de vida como con una alternativa eficaz viable de tratamiento.