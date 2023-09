123tinta.es prepara la "vuelta al cole" con estos consejos útiles

El comienzo de las clases puede suponer un gasto considerable con la preparación de todo el material de papelería necesario para volver a las clases y a la oficina Con la llegada de septiembre, muchos hogares ven más ajustada su economía. Al final de las vacaciones se le suma el gasto de la vuelta a la rutina: la compra de libros, material escolar, material de papelería, ropa nueva, etc. 123tinta.es, el ecommerce de consumibles e impresoras, ayuda a prepararse para la "vuelta al cole" con estos prácticos consejos.

No hay que olvidar que esta época llega justo después de los meses de verano, donde se gasta más en ocio y en viajes. Además, durante este cambio de estación resulta necesario prepararse para la llegada del frío, haciendo frente a la compra de ropa para la nueva temporada.

Consejos para hacer frente a la "vuelta al cole"

Elaborar un listado del material necesario y revisar todo lo que se pueda recuperar de otros años (material de papelería, ropa, calzado, etc.). De esta forma no se gastará más de lo estrictamente necesario. Hay que aprovechar los comercios online para buscar solo lo que haga falta en cada momento.

y revisar todo lo que se pueda recuperar de otros años (material de papelería, ropa, calzado, etc.). De esta forma no se gastará más de lo estrictamente necesario. Hay que aprovechar los comercios online para buscar solo lo que haga falta en cada momento. Comparar precios en distintos sitios y así se podrá encontrar el mejor precio. Además, si se compra el material con antelación también se conseguirá ahorrar dinero.

en distintos sitios y así se podrá encontrar el mejor precio. Además, si se compra el material también se conseguirá ahorrar dinero. Comprar artículos de buena calidad que podrán servir para reutilizarlos otros años.

que podrán servir para otros años. Según expertos en experiencias de compra, hacer uso de promociones y descuentos lanzados por ecommerce para la "vuelta al cole" supone un 10% de media en el ahorro para las familias con niños en edad escolar.

lanzados por ecommerce para la "vuelta al cole" supone un 10% de media en el ahorro para las familias con niños en edad escolar. Buscar ayudas y planes para ahorrar en la compra de material escolar como libros de texto de las distintas asignaturas, uniformes, etc. También se puede comprar libros del temario de segunda mano. Cómo ahorrar imprimiendo de cara a la vuelta a la rutina

El proceso de ahorro comienza con la compra de la impresora. Hay que tener en cuenta qué cartuchos necesita y su mantenimiento. Comprar cartuchos es el ahorro a largo plazo ya que los consumibles son un gasto fijo que se realiza durante todo el tiempo que funcione la impresora.

Otra de las alternativas más económicas es adquirir cartuchos compatibles en lugar de originales. Estos cartuchos, como los que ofrece la marca 123tinta.es, permiten imprimir de forma asequible sin perder calidad en los documentos. Además, se llenan siempre completamente al máximo de capacidad.

Los cartuchos de tinta sin cabezal suponen un coste económico menor y poseen mayor capacidad en el depósito de tinta, por lo que la compra será más duradera. Al igual que los cartuchos XL, que al incluir mayor cantidad de tinta, tardan más tiempo en gastarse y las compras estarán más especiadas en el tiempo.

Por otro lado, la elección de la tipografía también importa, por lo que hay que tener en cuenta que las letras con un trazo más fino suponen un mayor ahorro en costes de impresión. Este es el caso de tipografías como Garamond, Times New Roman, Century Gothic o Ecofont, que permiten ahorrar en tinta o tóner hasta un 25%. Otros consejos para optimizar el consumo de tinta serían imprimir en tandas o aprovechar la impresión a doble cara.