Aumento en las ventas de hasta un 15% usando WhatsApp, con WachatBot

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que se usa en todo el mundo, tanto a nivel personal como empresarial, porque brinda muchas ventajas.

Según los registros de los últimos años, la plataforma cuenta con dos mil millones de usuarios activos de forma mensual. De esa forma, la misma supera a otra de gran relevancia como Facebook Messenger.

En ese contexto surgió WachatBot, un software multipuesto y multiplataforma para el envío y gestión de mensajes por WhatsApp. Se trata de un sistema de mensajes masivos WhatsApp que garantiza el aumento de las ventas por este canal en un 15 %, logrando satisfacer los requerimientos de los clientes más exigentes del mercado.

Envío masivo y chatbot En un contexto marcado por los avances de la digitalización en diversos ámbitos, múltiples canales de comunicación lograron convertirse en herramientas claves para los sectores comerciales en las empresas.

En particular, WachatBot alcanzó un notorio posicionamiento como un software de referencia para el segmento de WhatsApp Marketing. El programa resulta ideal para la gestión adecuada del canal de WhatsApp, ya que posibilita la administración de mensajes masivos, automatización y envío de mensajes tanto a nivel web como en el canal business.

Algunas características que ofrece el software son el envío de mensajes a una lista de contactos de forma automática, a partir de la intervención de un chatbot para mejorar el vínculo con los clientes; acceso a herramientas de gestión de conversaciones, sistemas antibloqueo y envíos ilimitados contratando cualquiera de los planes ofertados.

El plus está dado por la característica multipuesto, es decir, que los agentes de una empresa pueden gestionar las conversiones desde varios puestos de trabajo a la vez; y la compatibilidad con PC, Mac y tablet, adaptándose a los requerimientos de cada sitio.

Mejor comunicación y más ventas Con más de diez años de experiencia en el mercado, WachatBot ha logrado expandirse de forma notable a nivel mundial, con presencia en México, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Inglaterra, España, Estados Unidos, Portugal o Brasil.

Esto hizo posible que distintas instituciones de reconocido prestigio utilicen el software para optimizar el contacto con clientes y socios, desde entidades deportivas hasta consultorías y organismos educativos.

Cabe destacar que WachatBot permite enviar mensajes de WhatsApp a los clientes desde la aplicación/CRM. En ese sentido, los desarrolladores cuentan con documentación para lograr la implementación en varios lenguajes de programación Java, PHP, etc.; integración a medida con CRM, ERP y programas a medida.

El valor agregado está dado por la cobertura mundial, ya que la firma cuenta con una red de servidores en varios países del mundo, con lo cual se puede minimizar el tiempo de respuesta desde las peticiones hasta el envío al cliente final.

Todo esto posibilita que WachatBot se posicione como un software de referencia para empresas que desean mejorar el vínculo con sus clientes mediante el canal de WhatsApp.