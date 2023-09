Consulting 21 habla sobre la tasa de paro en la economía española

Uno de los grandes desafíos que tiene cualquier empresa a nivel mundial es la incorporación de empleados capacitados, que no solo puedan adaptarse al sistema organizacional, sino también potenciar la rentabilidad.

De esa manera, no solo obtienen un beneficio propio, sino que también colaboran en el fortalecimiento de la economía nacional.

No obstante, algunos sectores tienen problemas para encontrar trabajadores o efectuar un relevo generacional de calidad. A eso se suma una tasa de paro superior al 10 % durante 2023, con un registro de más de 2.700.000 desempleados.

Una firma especializada en este tema es Consulting 21, la cual está constituida por profesionales independientes y expertos en el asesoramiento empresarial en sus diferentes áreas. Con más de veinte técnicos en acción, su objetivo es sostener un servicio basado en la calidad y orientado a proporcionar a los clientes un valor añadido diferencial.

Actualidad de la economía española El PIB de España ha caído durante los últimos años, en comparación al período anterior a la pandemia, lo cual genera cierto grado de preocupación en diferentes sectores, por las bajas considerables en términos de rentabilidad. Esto se refleja en cifras que evidencian que la economía española crece más lentamente que la francesa y la portuguesa, incluso cuatro veces por debajo de esta última. A eso se suma que algunas regiones no lograron recuperarse tras la etapa de covid, como las Islas Baleares y el País Vasco.

Con un alto número de desempleados, el Servicio Público de Empleo Estatal cuenta con una serie de ayudas para personas de entre 30 y 55 años sin trabajo registrado. Algunas de ellas son: subsidio por insuficiencia de cotización, ayuda familiar, subsidio para mayores de 45 años, subsidio para mayores de 52 años y subsidio por revisión de incapacidad permanente, entre otras.

Teniendo en cuenta este contexto, Consulting 21 se erige como una firma de gran ayuda para las empresas, específicamente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, contables, legales, laborales, administrativas y financieras, además del cumplimiento de la normativa vigente.

Consulting 21 es sinónimo de experiencia y efectividad en ayudas empresariales Una de las cuestiones más complejas que atraviesa el mercado laboral de España es el déficit de talento, lo cual implica severos problemas para cubrir puestos de trabajo que posibilitarían un crecimiento de la economía nacional. Las tendencias indican que, en los últimos años, los sectores más complicados ante esta situación fueron educación, ingeniería, telecomunicaciones, marketing y publicidad, sanidad y servicios médicos y hostelería.

Dicha situación representa un verdadero desafío para España en los próximos años, a fin de buscar una reducción significativa del desempleo y promover trabajo efectivo para potenciar la rentabilidad del mercado y fortalecer la competencia.

Desde Consulting 21 hacen hincapié en el fortalecimiento de las empresas para que puedan desarrollarse y cumplir con las expectativas previstas a corto y medio plazo. Algunos de los objetivos de la compañía son conseguir mayores ventajas fiscales y laborales, alcanzar la máxima eficacia posible, lograr precios competitivos y adaptarse a cada tipo de empresa.

Con un trato personalizado, orientado a satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes del mercado, y con presencia en dos ciudades importantes del país como Madrid y Valencia, la compañía destaca en materia de asesoramiento fiscal, contable, laboral y mercantil.