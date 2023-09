Instituto Español Funerario, centro homologado con las especialidades del sector funerario

Para trabajar en una funeraria se requieren determinados conocimientos precisos, que posibilitan el cumplimiento de las tareas de forma efectiva.

Las formaciones son variadas y cada una tiene ciertas características particulares frente al resto. Algunas de ellas son ceremonias y protocolos, operario de cementerio, operario de horno crematorio, agente funerario tanatoestética y especialista en vehículos funerarios.

Una empresa destacada en el sector es el Instituto Español Funerario. El mismo se encarga del diseño e impartición de acciones formativas no regladas en el ámbito funerario y judicial. El enfoque está puesto tanto en profesionales como en empresas, funerarias, centros geriátricos, hospitales, y agentes de autoridad, entre otros. Eso hace que el Instituto Español Funerario se constituya como un centro único y moderno en Barcelona, Madrid, Sevilla y las principales provincias de España.

Centro especializado en formación funeraria Los servicios funerarios representan algo muy importante para muchas familias, por lo que deben ser cumplidos con profesionalidad y respeto por los fallecidos.

Ese es el enfoque que tienen en el Instituto Español Funerario, que se diferencia en España de los demás por contar con el certificado ISO 9001. Cabe resaltar que, además de ello, ofrece una formación especializada y prácticas en tanatorios, funerarias y crematorios, entre otros sitios.

Un valor añadido frente a la competencia es la alta calidad y tecnología que aplican para que el proceso de aprendizaje resulte mucho más ameno. Sus instalaciones modernas son un ejemplo para muchas instituciones, ya que cuentan con una sala de recreación de muertes violentas, vehículos funerarios y sala de preparación real de los difuntos, algo que no siempre está disponible en el sector.

Múltiples formaciones Las actividades que se pueden cumplir en el ámbito funerario son varias y requieren un cierto grado de formación para evitar cometer errores propios de la falta de conocimiento.

En esta línea, los alumnos reciben un certificado por parte de la funeraria y la valoración individual del tanatopractor y del centro. A la misma se suma la formación en técnico en tanatoestética y tanatopraxia y un certificado por parte del propio Instituto Español Funerario.

Dispone de los Máster especializados en el ámbito de operario/a horno crematorio, recogidas judiciales, embalsamamiento y tanatopraxia, conductor/a de vehículos funerarios, tramitador/a, protocolo y ceremonias.

Este centro ofrece, además, un Doble Máster Internacional en EE. UU. y MÉXICO, y el Máster de Valencia para perfeccionar técnicas de embalsamamiento y tanatopraxia.

Cabe destacar que la mirada de la institución no solo está puesta en el aprendizaje adecuado de los contenidos teóricos, sino también en el vínculo directo con el mercado laboral, a fin de lograr una inserción adecuada y perdurable en el tiempo.

En esa línea, el Instituto Español Funerario ofrece servicio continuo de asesoramiento, activación inmediata de empleo, preparación de entrevistas de empleo y atención personalizada, a fin de despejar cualquier tipo de dudas que puedan surgir.

La formación funeraria es determinante para sostener un buen servicio a lo largo de los años. Eso hace que el IEF sea referente en el sector, debido a su alta calidad educativa.