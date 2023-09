'La mirada del arquitecto: retratos', de José Luis Condado, hasta el 26 de septiembre en la Demarcación de Guadalajara del COACM

La exposición la componen 20 acuarelas, monocromas y en policromía, con retratos de los grandes maestros de la arquitectura del siglo XX en un momento de reflexión creativa y de los presidentes de la Demarcación desde 1985, cuando se creó el COACM, hasta la actualidad En la tarde de ayer, y en la sede de la Demarcación de Guadalajara del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, en la calle Teniente Figueroa, 14, se inauguró la exposición 'La mirada del arquitecto: retratos', con veinte acuarelas, obras todas ellas de José Luis Condado.

Ocho de los cuadros son retratos de grandes maestros de la Arquitectura del siglo XX reconocidos a nivel mundial. En este caso se trata de acuarelas, pintadas con técnica monocroma, en blanco y negro, con representaciones pictóricas de Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, Alvar Aalto, Louis Kahn, Frank Lloyd Wright, Miguel Fisac, Rafael Moneo y Javier Sainz de Oíza. "Creo que la selección no admite controversia alguna en cuanto a su talla mundial como arquitectos", señala José Luis Condado, con quien comparten profesión.

"Teníamos conocimiento de la calidad como retratista y acuarelista de José Luis Condado. Por eso, con gran acierto, como resulta evidente contemplando los cuadros, le invitamos en enero a preparar esta exposición, que recibe su nombre porque tiene como referente fotografías en las que los retratados están realizando el ejercicio intelectual de mirar", explica José Antonio Herce, presidente de la Demarcación arriacense del COACM. Mirar y ver son dos cosas distintas. Lo mismo que escuchar y oír. "Todos los cuadros tienen la magia de detener con sus pinceladas la mirada escrutadora, analizando la realidad urbana que les rodea, de estos genios", ensalza Herce.

Así, la muestra tiene carácter divulgativo, porque acerca al público general a maestros incontestables de la arquitectura del siglo XX, provocando en él la irresistible curiosidad por saber más sobre su obra, pero al mismo tiempo es también una gran colección de retratos en la que Condado deja clara su brillantez como pintor. "En ella se aprecia lo que otro arquitecto, Oscar Tusquets, define como el gran valor de la pintura figurativa y su carga de contenido evidente, inmediata. Cuando se contemplan los retratos, mirando, analizando la realidad, resulta inevitable una reflexión propia sobre los pensamientos y la obra de los protagonistas", añade Herce. En este mismo sentido, el autor explica que "todos mis retratos se basan en la mirada de la persona para, a través de ella, retratar su esencia; he intentado, lo mejor que he podido, que transmitan al espectador algún sentimiento", señalaba ayer con modestia.

Por último, 'La mirada del arquitecto: retratos' también es una reivindicación del dibujo y de la pintura como herramienta profesional. "En este mundo del dibujo asistido por ordenador, de realidad virtual y de planos realizados mediante programas, la muestra reivindica que la mano del arquitecto es capaz de dibujar, ante un cliente, improvisando sobre la marcha, un boceto de lo que quiere transmitir con su edificio", dice Herce.

La muestra incluye además una segunda colección de diez retratos, también acuarelas de Condado, pero en esta ocasión en policromía, con imágenes de todos los presidentes de la Demarcación de Guadalajara del COACM desde que el Colegio se independizó del madrileño, en el año 1985. Entre ellos se encuentran Tomás Nieto y Javier Solano, a los que la institución ha querido, además, reconocer en este año su trayectoria profesional de más de cincuenta años, que aún mantienen, brillantemente en activo, puesto que ambos siguen trabajando, escribiendo y dibujando. Dos cuadros más completan la exposición, una acuarela de niños jugando, en Brihuega, y un retrato de Teresa, la esposa de Condado.

'La mirada del arquitecto: retratos' se puede admirar en la sede de la demarcación de Guadalajara del COACM, en horario de 9 a 14 horas, con entrada libre, de lunes a viernes (salvo festivos) hasta el próximo 26 de septiembre.

A la inauguración acudieron la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, quien terminaba ayer la ronda de visita a las exposiciones correspondientes a la feria de Guadalajara con la de los arquitectos. "La arquitectura también es arte. Para dedicarse a la arquitectura hay que ser un artista, como resulta evidente con José Luis Condado", señaló.

También acompañaron al autor en la presentación de la muestra la delegada de Sanidad de la JCCM en Guadalajara, Pilar Cuevas, la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio y la diputada Rosa María García, entre otras muchas personalidades locales, provinciales, regionales y nacionales. El presidente de la demarcación de Guadalajara del COACM, José Antonio Herce, ejerció el papel de anfitrión, dando la palabra sucesivamente a los intervinientes. El autor, José Luis Condado reconocía la dificultad que entraña pintar retratos, y aún más de hacerlos en acuarela, "porque no permite el error", y destacaba su especial cuidado en reflejar "la mirada", en la que está "el alma del retratado".

Cerró las intervenciones institucionales la decana del COACM, Elena Guijarro, que, en primer lugar, subrayó las dotes para el retrato de José Luis Condado, dio las gracias por su presencia al numeroso público asistente, y especialmente a José Antonio Herce por el esfuerzo en la organización de la muestra, y destacó, por último lo que de divulgativo tiene 'La mirada del arquitecto: retratos', puesto que "acerca a los arquitectos y su obra a la sociedad".