Cuure informa de que más del 70% de los españoles sufre pérdida de cabello

Cuando se trata del pelo, hay dos situaciones que preocupan de forma destacada a los españoles: su caída (70%) y la sequedad (41%). Sólo un 8% afirma no padecer, actualmente, ningún problema de salud capilar. Estos son algunos de los datos que ha obtenido Cuure, compañía enfocada en la salud holística y personalizada, a través de un test en el que han participado más de 40.000 europeos, la mitad de los cuales son de origen español La pérdida capilar puede impactar profundamente en la autoestima. Sin duda, el pelo juega un papel fundamental en la construcción de la identidad de una persona porque no sólo cumple una función biológica, su textura y apariencia influyen en cómo las personas se perciben y se relacionan con otros.

Con el objetivo de profundizar en la situación de los españoles en relación con la salud capilar, Cuure ha llevado a cabo una encuesta personalizada que ha involucrado a más de 40.000 europeos, de los cuales más de la mitad son de nacionalidad española. Entre los resultados más sobresalientes, se destaca que más del 70% de los españoles afirma estar experimentando pérdida de cabello. Es relevante señalar que, dentro de la población española, son aquellos con edades comprendidas entre los 35 y 44 años quienes más confirman esta situación (76%), seguidos por aquellos mayores de 45 años (71%). A nivel europeo, los españoles son quienes más reportan sufrir de pérdida de cabello, seguidos por los franceses (64%), los alemanes (57%) y los italianos (53%).

Por otro lado, en lo que respecta a la preocupación por la sequedad o la fragilidad del cabello, son los españoles de la franja de edad de 18 a 24 años quienes informan experimentar ambas situaciones en mayor medida (47%). Al observar esta dinámica a nivel europeo, son los alemanes los que indican estar más inquietos al respecto (53%), seguidos por los franceses e italianos (48%), y finalmente los españoles (41%).

En última instancia, al considerar la declaración de no enfrentar problemas capilares en el momento actual, solo un 8% de la población española encuestada respalda esta afirmación. Al comparar este porcentaje con el de otros europeos, esta cifra queda notablemente por debajo de naciones como Italia (17%), Alemania (14%) o Francia (11%).

Tomando en consideración todos estos datos, y con el objetivo de contribuir a la mejora de la salud capilar, Cuure presenta hoy su Complejo Anticaída. Se trata de una solución natural que busca abordar los problemas capilares y se compone de principios activos como PHYTOPIN® (extracto de pino de Landas), rico en beta sitosterol, que trata directamente la raíz de la caída del cabello de origen genético y hormonal. También incorpora AnaGain™ (extracto de brotes de guisantes biológicos), que prolonga el ciclo de vida del cabello.

Adicionalmente, incluye la proteína Noggin, reconocida por su capacidad de estimular el recrecimiento capilar. Esta fórmula se complementa con un conjunto esencial de vitaminas, minerales y aminoácidos, como la biotina o el zinc, que son indispensables para la fortaleza y salud de la fibra capilar, contribuyendo a mantener el cabello resistente y en óptimas condiciones.

La eficacia de su formulación está respaldada por pruebas clínicas, en las cuales un estudio ha corroborado que la ingesta diaria de 100 miligramos de AnaGAIN™ durante un periodo de 3 meses disminuye en un 37% la caída del cabello y aumenta en un 78% el coeficiente anágeno/telógeno (proporción entre folículos activos y en degeneración). Asimismo, investigaciones de vanguardia demuestran que el consumo de beta sitosterol contribuye a reducir la pérdida de cabello causada por factores hormonales o genéticos.

En cualquier caso, a pesar de que el Complejo Anticaída de Cuure es una alternativa natural y sin excipientes, ya que este suplemento contiene los principios activos en una cápsula de origen vegetal, es importante tener en cuenta que no está recomendado para personas que tengan problemas de colesterol en sangre. Además, desde el Comité Científico de Cuure no sólo advierten de que este suplemento no sustituye el consumo de frutas y verduras, también recomiendan no sobrepasar el consumo de tres gramos de esteroles vegetales al día.