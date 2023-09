Fersay lanza un nuevo cargador rápido

La compañía amplía su catálogo de marca propia con un un cargador rápido con salida USB tipo A y un puerto tipo C con salida de 18W Fersay, marca especialista en el sur de Europa en venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos y electrónica del hogar, con 44 años de trayectoria como empresa líder de su sector en España, y una de las primeras a nivel internacional, amplía su catálogo de accesorios de marca propia con un nuevo cargador.

Se trata de un cargador rápido con salida USB tipo A y un puerto tipo C con salida de 18W que la compañía lanza al precio de 12,90€

Con este nuevo producto, la gama de accesorios de la compañía se aproxima a los 100 artículos distintos entre los que se encuentran mandos a distancia, pilas, baterías, cascos, filtros de agua, enchufes, regletas, limpiadores, etc.

Fersay distribuye recambios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado y también cuenta con una gama de pequeño electrodoméstico de marca propia. todo ello, con la máxima calidad, garantía, y el mejor precio.

Su catálogo está formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

Esta oferta está dirigida tanto a un cliente profesional, cerca de 5.500 técnicos que compran sobre todo los repuestos que necesitan para desarrollar su trabajo, como a cliente final, que puede encontrar en Fersay productos o accesorios que no necesitan intervención técnica, como cajones de frigorífico, botelleros, cestos de lavavajillas, bolsas de aspiradora, cuchilla para un robot de cocina, mandos a distancia, baterías, soportes para televisores, etc.

La compañía, fundada en 1979, es hoy una gran compañía que emplea a más de 45 empleados. En 2022, vendió más de 1.300.000 soluciones domésticas y facturó más de 11,1 millones de euros. Diariamente salen de sus instalaciones mas de 600 envíos con soluciones para los aparatos del hogar.

Fersay cuenta con una importante presencia nacional e internacional. La cadena española vende sus productos en 37 países, principalmente en Francia y Portugal. En la Península Ibérica, la compañía cuenta con 15 tiendas franquiciadas, y 75 puntos de venta corner en otros establecimientos más grandes y con negocios complementarios, además de haber iniciado su expansión en Andorra y Portugal.