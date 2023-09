La inteligencia emocional de Auping. Todas las ventajas y beneficios

Si la inteligencia emocional es la habilidad para comprender las motivaciones, las intenciones y los deseos de otras personas, en Auping llevan aplicándola desde hace más de 130 años a todos sus productos; camas, somieres y colchones. Y ahora, gracias a su innovadora tecnología Auping Smart Base, van un paso más allá.

La firma ofrece una línea de camas con inteligencia emocional capaces de detectar los ronquidos y evitarlos, despertarse en silencio y, en definitiva, entender cómo se siente cada uno en cada momento para mejorar el descanso. Sin duda, un claro ejemplo de la innovación aplicada a sus colchones y somieres, a la disposición y con el objetivo de mejorar el descanso.

Diseño Auping: donde la emoción y el confort se unen El entorno en el que una persona descansa influye en la calidad de su sueño y en su bienestar en general. Por eso, en Auping, han fusionado el diseño con la comodidad en sus colchones y somieres. Sus camas han sido galardonadas con prestigiosos premios gracias a su diseño contemporáneo y atemporal. Cada cama es una expresión de alta calidad, con infinitas opciones de personalización en términos de materiales y colores.

Compromiso con la sostenibilidad y el futuro del planeta En un mundo donde los recursos son cada vez más escasos, en Auping han asumido la responsabilidad de garantizar que sus procesos, productos y servicios sean sostenibles. En 2020, alcanzaron un hito importante al obtener la certificación B Corp, un estatus que confirma su compromiso con altos estándares sociales y ecológicos, garantizando que sus colchones son de la mejor calidad y se rigen por unos valores sostenibles.

Certificación B Corp: un compromiso verificable Ser una Empresa B Corp significa que sus resultados son verificables en términos de rendimiento social y ambiental. No solo se preocupan por los beneficios de los accionistas, sino que se comprometen a ser responsables con todas las partes interesadas. Esta certificación les impulsa a la mejora continua y les conecta con consumidores, empleados y proveedores comprometidos con una visión sostenible.

Durabilidad y calidad intransigente En Auping, el descanso de las personas es su prioridad. Cada producto que sale de sus instalaciones es el resultado de un cuidadoso proceso de fabricación y revisión. No comprometen la calidad, y esta dedicación se refleja en su garantía. Ya sea una cama completa o una almohada individual, cada producto adquirido en sus puntos de venta autorizados está respaldado por su garantía.

Garantía de durabilidad Auping La satisfacción de los clientes a largo plazo es esencial para la empresa. Por ello, han establecido una garantía de 35 años en sus somieres. En Auping, no solo crean camas; construyen sueños de descanso duradero y confort.

Así es la nueva generación de camas que piensan en cada persona. Para descubrir más sobre ellos y sus productos, visitar su página web.