Preparar la vuelta al cole son Sokios

La previa a la vuelta al colegio es el momento perfecto para reformar el dormitorio infantil y su espacio de estudio, para así empezar la nueva etapa con aires renovados. El área de estudio es imprescindible para el desarrollo intelectual y para que los estudiantes realicen sus deberes escolares. Consciente de esta necesidad, Sokios ha presentado un conjunto de soluciones que ofrecen una combinación única de comodidad, funcionalidad y diseño en la preparación de la vuelta al colegio.

Vuelta al cole de la mano de Sokios Destacando por su elegante paleta de colores, y sus materiales prácticos y durables, la colección Kids es ideal para renovar. No solo pensando en lo estético, sino también en la funcionalidad esencial.

La colección Sokios se conforma, por un lado, de los textiles icónicos de la marca (fundas nórdicas que no destiñen, sacos nórdicos para que no se destapen los peques por la noche, sábanas de algodón percal de 200 hilos, colchas ajustables) y por otro, de una serie de complementos decorativos como visillos estampados, papel de pared, cojines y cuadrantes, cuadros para pared, alfombras vinílicas, puffs de suelos y cojines de silla, y como última incorporación a la familia Sokios, los tapetes de escritorio, que añaden un toque de estilo al espacio, al tiempo que protegen la superficie de trabajo de arañazos y derrames accidentales. Teniendo en cuenta que un espacio luminoso, cómodo y visualmente atractivo estimula la creatividad y mantiene altos niveles de energía, Sokios ofrece colecciones de textiles, alfombras, cojines y papel de pared coordinados para facilitar la decoración de la habitación infantil. Ya sea para un nuevo aire en el cuarto de juegos, o para crear un ambiente propicio para el estudio y trabajo que favorezca la concentración y la productividad.

Una marca comprometida con la sostenibilidad de la industria local Sokios es una marca que no solo destaca por la calidad de sus tejidos y la vistosidad de sus diseños, sino que también resalta por su profundo compromiso con la sostenibilidad de la producción de origen español, fomentando el mantenimiento de las industrias auxiliares y el empleo local. Todos los productos de Sokios están fabricados y confeccionados íntegramente en España, con los diseños más actuales y novedosos, para hacer de la casa el espacio ideal. Además, cuentan con el Certificado Oeko-Tex, el cual garantiza que no se utilizan sustancias nocivas en la producción de sus artículos.

Su filosofía empresarial, además, viene cargada de una profunda dedicación a sus productos y, sobre todo, a sus clientes. Por esta razón, se encargan de manejar y monitorear detenidamente cada etapa del proceso de fabricación, desde la fase de diseño creativo de las prendas y colecciones, pasando por la confección, hasta la preparación y entrega final del pedido. Todo esto se realiza con sumo cuidado y dedicación, para ofrecer a cada cliente productos de calidad junto con un servicio a la altura de sus expectativas.