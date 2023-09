Ca La Pepa: un refugio para los amantes de la comida casera y la autenticidad gastronómica que ahora estrena nuevo sitio web

La pollería, que se ha convertido en un rincón gastronómico muy bien valorado en Rubí y sus alrededores, ha estrenado un nuevo sitio web con las ayudas del Kit Digital Ca La Pepa es una pollería especializada en la elaboración de comida casera y ha sabido encontrar la mezcla perfecta entre lo clásico y lo contemporáneo. Ofrecen una propuesta gastronómica muy interesante a sus clientes, porque conserva las recetas de siempre, para elaborar sus platos con ingredientes frescos y naturales de máxima calidad, pero aplicando técnicas culinarias y presentaciones más contemporáneas. Ahora, gracias a los Next Generation, tienen una nueva web en la que hacen más accesibles sus propuestas gastronómicas y también su servicio Take away.

En Ca La Pepa, los clientes pueden degustar todo tipo de delicias caseras como los huevos estrellados o las deliciosas hamburguesas, que conservan todo el sabor de la carne. También ofrecen bocadillos calientes y fríos o bocadillos especiales, para satisfacer a los paladares más exigentes. De hecho, en Ca La Pepa se pueden degustar combinaciones gastronómicas sorprendentes, ya que fusionan la tradición de los platos clásicos de siempre con el encanto y el diseño de los platos contemporáneos, para que los clientes puedan disfrutar de una experiencia única. En el corazón de su variado menú ofrecen una amplia gama de opciones, que van desde las tradicionales tapas y croquetas hasta las frescas y deliciosas tapas del mar, jugosas hamburguesas, bocadillos de primera calidad y platos combinados, todos ellos confeccionados con ingredientes frescos y de proximidad.

Guiados por la pasión de Pepa, la fundadora, los talentosos chefs trabajan incansablemente para llevar a su mesa una tradición culinaria transmitida de generación en generación. Cada plato es una muestra de su dedicación a la autenticidad y a la calidad. Al sumergirse en el ambiente acogedor y familiar de Ca La Pepa, el cliente experimenta la sensación reconfortante de estar en casa mientras disfruta de los sabores exquisitos de la cocina casera. En Ca La Pepa han sabido creado un entorno acogedor y familiar, que invita a los clientes a disfrutar de la comida de siempre o, si lo prefieren, utilizar su servicio Take away.

