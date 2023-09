Aby Group se encarga del marketing mediante email

El marketing a través de email, también conocido como email marketing, es una estrategia de promoción digital que consiste en el envío de correos electrónicos. Además, es una práctica de mercadeo que se hace con carácter masivo y los destinatarios son clientes actuales o potenciales de una marca o producto.

Sus objetivos principales son, entre otros, mejorar la comunicación directa con los clientes y captar nuevos consumidores, utilizando la información de una base de datos. Según los expertos de Aby Group, no se trata de una tarea sencilla, ya que en España enfrenta limitaciones legales como la Lista Robinson.

La necesidad del cumplimiento de la Lista Robinson Aby Group es una agencia de marketing digital orientada a resultados que congrega varias marcas. Bajo el paraguas Aby están Aldaz, que es una consultoría de marketing digital y Datakai, enfocada en el desarrollo de software para el tratamiento de datos. Asimismo, está Musu-Truk, especializada en la captación de leads cualificados y Hiveon 5, que trabaja en marketing de afiliación.

Sus especialistas explican que la Lista Robinson es un servicio gratuito en el que las personas se inscriben para no recibir correos con contenido publicitario. Está amparada bajo la Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre y tiene como fin la protección de los datos de consumidores. Esta regulación involucra no solamente el marketing a través de mail.

También incluye mensajes SMS, MMS, comunicaciones telefónicas en dispositivos móviles o fijos y el tradicional correo postal. Cada una de las limitaciones se puede activar desde la página web de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

El impedimento de la Lista Robinson comienza a surtir efecto en un plazo de 3 meses a partir del día de la inscripción.

Limpiar la base de datos para el envío de correos es clave Toda compañía que desea hacer marketing a través de email debe consultar la lista antes de remitir contenido publicitario por correo. Lo primero a tener en cuenta es que la empresa que se salta la Lista Robinson está sujeta a sanciones de hasta 10.000 euros. Por eso, recomiendan a todas las empresas cruzar sus listas de correos con la Lista Robinson periódicamente.

Respetar el deseo de las personas a no recibir información comercial es además fundamental para la imagen de la marca. El acoso por correo y otros canales genera muchos comentarios negativos para las empresas que lo promueven.

Al usar la lista se evita que los destinatarios terminen solicitando una exclusión formal de los comunicados de la empresa. Al cruzar la base de datos de clientes actuales y potenciales, se obtiene una lista de correos depurada que será mucho más efectiva.

Asimismo, el marketing a través de email contactará solo a las personas ávidas de recibir la información o que no hayan expresado su inconformidad al respecto.