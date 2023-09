Cínica MER, experta en regeneración celular y belleza

En términos biologicos, el envejecimiento se produce gracias a una serie de daños moleculares producidos por el desgaste de las células a través del tiempo, genéticos o estilos de vida. Este desgaste lleva a un descenso gradual celular el cual se ve reflejado en la apariencia de la piel, los músculos, los huesos, el pelo y las uñas. Si bien el envejecimiento forma parte intrínseca del ciclo vital de las personas, la falta de hábitos saludables y el estrés pueden acelerar el deterioro celular, acelerando el envejecimiento en el cuerpo.

Para contrarrestar esta situación, la medicina estética ha diseñado diversos mecanismos que permiten devolver la frescura y la juventud a los cuerpos de las personas, mediante procedimientos no invasivos o quirúrgicos que buscan mitigar el desgaste celular, regresándole la salud general al paciente. Para el centro de medicina estética y regenerativa MER, una de las maneras más eficientes de disminuir las consecuencias del envejecimiento es tratando directamente la degradación de las células, a partir de tratamientos que ataquen el problema de raíz con la aplicación de la terapia celular.

¿Qué produce el envejecimiento? Normalmente, las células viajan por el torrente sanguíneo, llevando a los diferentes órganos los nutrientes, hormonas, oxígeno, entre otros componentes necesarios para mantenerse en forma. Cuando estos componentes no viajan en la misma cantidad, las células se degradan, generando lo que se conoce como estrés oxidativo, el cual es el principal causante del envejecimiento físico y las enfermedades que trae consigo el paso del tiempo, los malos habitos o la carga genética. Para evitar sus consecuencias, la medicina ha adoptado algunos principios de la regeneración celular, ya que, de esta manera, los pacientes pueden acceder a tratamientos no invasivos que mejoran su salud, mitigan sus dolores, enfermedades y ayudan con los procesos del envejecimiento.

Viabilidad de la medicina regenerativa en tratamientos estéticos Para la Dra. Adriana Gudiño, especialista en medicina regenerativa y subespecialista en medicina estética, es más viable contrarrestar la acción del tiempo con procedimientos que traten de raíz el origen del envejecimiento prematuro que medicar al paciente o programar una cirugía plástica que le quite naturalidad y dinamismo a su cuerpo. Además de presentar beneficios estéticos, la medicina regenerativa también ayuda a prevenir enfermedades derivadas del envejecimiento celular y del estrés oxidativo, razón por la cual la Dra. Gudiño la recomienda sobre otros procedimientos.

