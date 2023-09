Comercialización de metacrilato de la mano de especialistas como Wood Addicts

El polimetacrilato de metilo, conocido comúnmente como metacrilato, es un material plástico de gran versatilidad. Sus características lo han convertido en una alternativa al vidrio, por lo que se aprovecha en los procesos de fabricación de numerosos sectores.

Además, también se utiliza cada vez más en el ámbito particular, con fines tanto artísticos como funcionales. Por eso, Wood Addicts ha incorporado a su catálogo láminas de metacrilato de diferentes tipos, ideales para clientes que buscan llevar a cabo sus propios proyectos.

Un material que destaca por su resistencia El metacrilato se obtiene a partir de un proceso de polimerización; por eso, es habitual encontrarlo en forma de láminas.

Entre los distintos tipos de plástico, el metacrilato es el más transparente, alcanzando casi un 93 % de visibilidad. Por este motivo, las planchas se asemejan mucho a las de vidrio; sin embargo, otras características que hacen que su uso sea más sencillo.

En primer lugar, se trata de un material más ligero, por lo que se transporta y maneja con más comodidad. Además, su composición lo convierte en un buen aislante térmico y acústico. Por otro lado, pese a su rigidez, se puede trabar con herramientas mecánicas sin ningún problema. Es posible perforarlo, lijarlo y cortarlo, incluso se puede moldear ligeramente, mediante la aplicación de calor localizado.

Sin embargo, sus características más destacadas son la resistencia y la dureza. La formación de este plástico es parecida a la del aluminio. Gracias a esto, soporta golpes de una forma que no es viable para el vidrio. También resiste de manera reseñable la exposición a la climatología y a los rayos ultravioleta. Y, aunque se puede rayar, se repara rápidamente con herramientas o pastas para pulir.

Gran variedad de opciones en el catálogo de Wood Addicts La suma de todas estas propiedades hace que el metacrilato se emplee en numerosos sectores, como la arquitectura, la industria automotriz o, incluso, la odontología. Además de esto, Wood Addicts propone su uso en proyectos de bellas artes, manualidades y bricolaje. Por ejemplo, este acrílico puede usarse para la impresión de fotografías de alta calidad, para proteger cartas y menús de restaurantes o para pintar logos. También pueden construirse cajas, marcos de fotos o soportes para todo tipo de construcciones.

Los artículos que comercializa Wood Addicts, sumado a esto, tienen grado alimentario, por lo que son aptos para cocinas y restaurantes.

Estas láminas pueden adquirirse en diferentes medidas, desde A5 hasta A0, y con grosores entre los 2 y los 10 mm; para aquellos que requieran medidas especiales que no aparezcan en la página web, la firma pone a disposición algunas vías de contacto, a través de las cuales se puede solicitar su ayuda.

Además, ofrecen un amplio abanico de colores y acabados. No solo disponen del clásico metacrilato transparente, sino que se pueden adquirir piezas opacas, metalizadas, nacaradas o efecto espejo.

Para facilitar a sus clientes la compra de cualquiera de estos artículos, Wood Addicts cuenta con un sistema de pago seguro a través de su plataforma. Los envíos dentro de España pueden tardar entre 1 y 5 días en llegar al destinatario, y ofrecen un servicio de mensajería urgente para casos especiales. Las tarifas pueden consultarse en su página web.

Gracias a la variedad de productos que ofrece, Wood Addicts es una excelente alternativa para adquirir materiales como metacrilato o madera de forma online.