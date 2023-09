DiG Abogados explica en qué consiste la herencia yacente

La muerte de un ser querido puede ser una situación difícil y tiene un impacto emocional en quienes la sufren. Sin embargo, este es el momento a partir del cual, se debe llevar a cabo el trámite de la herencia, un proceso que permite distribuir adecuadamente los bienes a los herederos.

No obstante, esto a lo largo de los años, ha generado una gran cantidad de problemas hasta en las mejores familias; lo más recomendable es solicitar la intervención de un abogado para tales casos.

DiG Abogados es un despacho de abogados multidisciplinar con especialización en Derecho Fiscal que contempla la herencia yacente dentro de sus servicios. Su objetivo principal es indicar cómo se debe repartir una herencia de acuerdo a la normativa vigente y actuar de manera neutral ante los problemas familiares que puedan presentarse.

DiG Abogados, un despacho de abogados con amplia trayectoria DiG Abogados es un despacho de abogados que lleva más de 50 años prestando servicios legales a personas y otros negocios que lo necesiten.

Actualmente, el despacho de abogados se ha expandido para abarcar nuevas áreas del derecho, de este modo su equipo cuenta con más de 40 profesionales entre los que destacan economistas y abogados. Además, dispone de oficinas en Lérida, Barcelona y Madrid, aunque también ofrecen asesoramiento legal a nivel nacional e internacional.

Dentro de las áreas de actuación de la empresa están el derecho administrativo, digital, inmobiliario, laboral, mercantil, societario, penal, tributario y, por supuesto, el fiscal.

Herencia yacente con DiG Abogados El despacho de abogados se dedica a asesorar a clientes y negocios en relación con la herencia yacente. Este último es el tiempo que transcurre desde que una persona muere hasta el momento de la aceptación legal de su herencia por parte de los designados legítimamente como "herederos".

La empresa se encarga de atender todas las dudas de los clientes y empresas que atraviesen por este proceso, asesorándolos de manera legal y neutral, ya que, cuando no existe un documento legítimo que contemple la voluntad del testador, este proceso se vuelve más complicado de lo normal. Por suerte, esta empresa legal en España, cuenta con abogados especialistas en herencias con o sin testamento.

Es así como el equipo de DiG Abogados guía a sus clientes en cada paso que deben llevar a cabo para tramitar una herencia yacente en el caso de que exista un testamento o no. Los mismos informarán a los involucrados sobre la legislación vigente en el país, al igual que darán sus recomendaciones en el caso de no querer aceptarla, garantizando en todo momento la calidad y confiabilidad del servicio.