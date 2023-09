La Salera renueva su imagen con innovadoras jardineras urbanas de diseño personalizado

El Centro Comercial La Salera ha acondicionado la zona de parking de 600 plazas, con la instalación de jardineras personalizadas redefine su imagen externa, creando un entorno más seguro, moderno y agradable. Lacadas con un atractivo efecto CORTEN, estas estructuras han incrementado la funcionalidad y estética del espacio, brindando una mayor seguridad para visitantes El Centro Comercial La Salera, ubicado en la Av. Enrique Gimeno 82 en Castellón de la Plana, ha instalado recientemente en mayo de 2023 jardineras personalizadas. Las mismas vienen a formar parte de la renovación y actualización de las instalaciones del centro, que busca mantener su carácter joven y actual.

Con la implementación de 45 jardineras con funciones de protección peatonal, de prisma rectangular y de acero galvanizado, el centro comercial refuerza su compromiso con la seguridad y el embellecimiento de sus espacios. Fabricadas por Representaciones Martín Mena SL, estas jardineras de 3000 x 406 x 450 mm y terminadas en lacado al horno con resina en polvo tipo Epoxi, con aspecto de CORTEN, se presentan como un mobiliario multifuncional con una función estética y a la vez de protección vial y peatonal.

Según los servicios técnicos de la C.P. del centro comercial, las jardineras, al proporcionar una barrera de seguridad en la zona de parking, no solo ofrecen protección, sino que también mejoran la imagen del centro. "El resultado de la instalación de estas jardineras ha permitido renovar su imagen exterior, proporcionar un acceso más seguro y generar un ambiente más agradable para todos los que visitan y disfrutan nuestra amplia oferta comercial y de ocio", mencionaron.

Las jardineras fueron ancladas a una base de hormigón para mayor seguridad, mostrando el compromiso del centro comercial con su clientela al priorizar medidas que resguardan la integridad física de sus visitantes.

Martín Mena, empresa con más de 17 años de experiencia en el sector del mobiliario urbano, expresó satisfacción por la acogida de su producto. Destacaron la funcionalidad y la calidad de las jardineras y su integración en el espacio, a la vez que señalaron su aporte en la creación de un ambiente elegante y agradable, sin que dichas características estén reñidas con el diseño y a un precio razonable.

Inaugurado en 2006, el Centro Comercial La Salera se ha caracterizado por su constante crecimiento y se ha consolidado como uno de los referentes comerciales de Castellón de la Plana con más de 189.000 m2 construidos. La instalación de estas jardineras personalizadas representa un paso más en su constante evolución y un esfuerzo por mantener un espacio moderno y seguro para el disfrute de sus visitantes.

Vídeos

Designed and manufactured in Spain(EU)