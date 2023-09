Winter Language School ofrece clases de inglés intermedio para nivel de inglés bachillerato

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) indica que un joven bachiller tiene que poseer un dominio del inglés en la escala B1.

Se trata del primer nivel intermedio que según los expertos de Winter Language School otorga conocimientos básicos para mantener una conversación en este idioma universal.

No obstante, esta misma academia de idiomas advierte las dificultades que algunos estudios han encontrado en el nivel de inglés bachillerato que realmente existe. La Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló que algo no está funcionando bien.

Como formadores, señalan que el nivel de inglés en bachillerato en España se adapta a las normativas vigentes en toda la Comunidad Europea. Sin embargo, admiten que esto solo ocurre en el papel y una demostración de ello es el resultado de la encuesta del INE. Según el estudio, el 56,6 % de los jóvenes españoles aseguró no hablar “nada” de inglés.

Los especialistas de Winter Language School indican que las cifras son especialmente reveladoras, teniendo en cuenta el rango de edad de los consultados. Se trató de niños y jóvenes entre los 10 y los 19 años que se supone han estudiado inglés desde los primeros grados de primaria. Otro 13 % dijo hablarlo “con dificultad”, mientras que solo el 30 % afirmó dominarlo.

