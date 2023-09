Mongibello Island, el álbum debut del pianista Andre JahJah inspirado en El talento de Mr. Ripley, ya está disponible

El pianista y compositor brasileño, Andre JahJah, se estrena con su primer álbum de jazz, titulado Mongibello Island (AMP Music & Records, 2023). En formato trío, con la atrevida introducción de un bajo eléctrico y arreglos innovadores. Los temas instrumentales están inspirados en la novela de Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley, y también en la samba brasileña.

El lanzamiento del álbum trae su CD, ya disponible en formato físico y digital para su compra online y disfrute en plataformas líderes como YouTube, Spotify, así como Apple Music, Deezer, Amazon Music e iTunes Store.

Mongibello Island (AMP Music & Records, 2023) es el álbum de jazz de debut del pianista Andre JahJah que se presenta en el formato trío: piano, bajo eléctrico y batería. Un formato poco convencional por el piano que viaja entre los temas principales, los solos y los acompañamientos con una técnica clásica y jazzística. Por la sonoridad del bajo eléctrico, su presencia melódica en los temas principales y en los solos, así como por una batería muy presente y dialogante con los demás instrumentos. Esta estética y pensamiento creativo pone a Mongibello Island en la vanguardia de la escena jazzística contemporánea, estando disponible para su compra online y para su disfrute en YouTube y Spotify, así como Apple Music, Deezer, Amazon Music e iTunes Store, entre otras plataformas de streaming.

Bajo el marco del jazz moderno, este proyecto musical se ideó de forma lineal sobre dos grandes pilares: la literatura y el jazz. La obra de Patricia Highsmith, El Talento de Mr. Ripley, está presente en el disco de una manera muy especial, pues para el pianista, la novela y su adaptación cinematográfica de 1999 representan su primer contacto con el universo del jazz.

Los sentimientos reprimidos de Ripley, el protagonista de la novela, están plasmados en temas como “Ripley”, “Foggy on Mongibello Island” o “What Should Have Happened” a través del enérgico contraste entre la alegría y tristeza, las emociones más amargas y los momentos pasionales. También el descaro del personaje Dickie Greenleaf, el amor y los sentimientos más nobles se ven reflejados en temas como “Dickie”, “Train to Napoli” y “Double Trouble”.

En paralelo, que no por ello independientes, constan dos piezas que completan el álbum y que hacen referencia directa a los orígenes del músico. Se trata de los temas “Mangueira” y “Mangueira II”, apertura y cierre del álbum. Influenciados por la samba y por el carnaval de Brasil, estos temas rinden tributo a la escuela de samba Estação Primeira de Mangueira de la que el compositor es aficionado.

En conjunto, estos ocho temas constituyen el álbum de cuarenta minutos. Una obra caracterizada por la disparidad. La balada lenta del jazz y el más puro estilo swing. La melancolía y el frenesí juvenil. El virtuosismo y la sencillez.

En definitiva, Mongibello Island trae consigo un fresco enfoque que captura la esencia misma del jazz en sus múltiples facetas, con composiciones originales y arreglos innovadores que son testimonio de la profunda pasión de los músicos por el jazz. Un álbum que irrumpe en la escena musical del jazz contemporáneo, a través de la prestigiosa discográfica de jazz noruega, AMP Music & Records.