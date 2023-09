Una encuesta de Harris Poll para Insight revela que las empresas europeas apuestan por la IA generativa

Tres de cada cuatro empresas europeas ya están en proceso de adoptar la IA generativa en sus organizaciones En una nueva encuesta sobre IA generativa realizada por Harris Poll en nombre de Insight Enterprises, (NASDAQ: NSIT), un integrador de soluciones de Fortune 500 centrado en impulsar el éxito de los clientes a través de la transformación digital, los resultados muestran que el 72% de las empresas europeas están en proceso de establecer o ya han establecido políticas en torno a la IA generativa dentro de su negocio.

La encuesta, en la que participaron profesionales de nivel directivo o superior de empresas con más de 1.000 empleados, explora las decisiones actuales y futuras que las empresas de este tamaño en toda Europa buscan tomar en torno a las tecnologías de IA generativa.

Las principales conclusiones de la encuesta son las siguientes:

El 72% de las empresas europeas están desarrollando, o ya han establecido, políticas y/o estrategias en torno a la IA generativa. Sólo el 6% de los directivos encuestados no tiene planes o intenciones de adoptar la tecnología en los próximos años.

Más de la mitad de los encuestados señalaron la mejora de la productividad de los empleados (52%) como la principal razón para adoptar la IA generativa en los próximos tres años. La mejora del servicio al cliente (44%) y la automatización de los flujos de trabajo en toda la organización (39%) ocupan el segundo y tercer lugar como motivadores clave para la adopción de la IA generativa.

El 49% menciona la seguridad como su principal preocupación en relación con la implantación de la IA generativa, seguida de la calidad y control (43%) y el cumplimiento legal y normativo (37%).

92% de los directivos europeos cree que la IA afectará a una amplia gama de funciones: El analista de datos (28%) encabeza la lista de estas funciones.

Adrian Gregory, presidente de Insight EMEA, ha declarado: "estos datos indican claramente la creciente importancia de la IA para las empresas en lo que respecta a la transformación digital. Como Integrador de Soluciones de Fortune 500, ayudamos a las empresas a acelerar su transformación digital maximizando el valor de la tecnología. A través de nuestra amplia cartera de soluciones, nuestras profundas alianzas con partners y nuestra amplia experiencia, que incluye la IA, estamos bien situados para guiar a las empresas a través de este nuevo panorama tecnológico, ayudando a las organizaciones a aprovechar las ventajas que ofrece la IA. Desde el aumento de la productividad hasta la mejora del servicio al cliente o de los flujos de trabajo automatizados, comprender cómo utilizar mejor la IA generativa será esencial para el éxito futuro de una organización".

Se puede hacer clic aquí para leer la encuesta completa de Insight "Más allá de lo hipotético: Comprendiendo las posibilidades reales de la IA Generativa".

Para obtener más información sobre Insight Lens™ for Gen AI, el nuevo servicio de Insight que ayuda a las empresas a identificar casos de uso de alto valor para escalar de forma rápida y segura la IA generativa en su entorno empresarial, visite este enlace.

Acerca de Insight

Insight Enterprises, Inc. es un Integrador de Soluciones de Fortune 500 con 13.000 empleados en todo el mundo que ayuda a las organizaciones a acelerar su viaje digital para modernizar su negocio y maximizar el valor de la tecnología. Hacen posible una transformación segura de extremo a extremo y satisfacen las necesidades de sus clientes a través de una completa cartera de soluciones, alianzas de gran alcance y 35 años de amplia experiencia en TI. Calificada por Forbes como una de las Mejores Empresas del Mundo para las Mujeres y un Great Place to Work, amplían sus soluciones y servicios con escala global, experiencia local y una experiencia de comercio electrónico de primera clase, haciendo realidad las ambiciones digitales de los clientes en cada oportunidad. Más información en insight.com