Unas de las mejores fiestas en Ibiza llegan con Float Your Boat Ibiza

Como un destino ideal en verano, Ibiza se destaca como un lugar de moda a nivel mundial. Las playas, la arena, los diferentes enclaves y la amplia oferta de actividades y fiesta que ofrece esta isla la posicionan como un paraíso durante los meses de junio, julio y agosto. Float Your Boat Ibiza es una empresa que permite conocer la isla en todas sus facetas, ya que ofrece entretenimiento para todo los tipos de turistas que visitan la isla. Entre sus opciones se destaca el alquiler de embarcaciones, las excursiones en barco así como las boat parties, las famosas fiestas a bordo de un barco.

Las fiestas a bordo, un must para aquellos que visitan Ibiza Con la fiesta como una de las grandes referencias de la isla y algunas de las discotecas más emblemáticas del mundo, Ibiza se llena durante los meses de verano para hacer pasar a los turistas noches inolvidables. En ese sentido, Float Your Boat Ibiza propone una alternativa a las discotecas que permite poner el broche de oro a una gran noche de fiesta, las sunset boat parties. Con un precio de 49 € por persona, la excursión tiene una duración de 3 horas e incluye 2 sangrías de bienvenida. La compañía cuenta con diferentes DJ reconocidos encargados de hacer disfrutar a los turistas en un entorno único y especial. Las boat parties de la empresa, además, incluyen entradas a algunas de las discotecas más reconocidas, así como el traslado a las mismas. Una de las características diferenciales de este servicio es que permite ver la puesta de sol desde el mar y con música en directo. Además, hay servicio de barra, por lo que los asistentes pueden acompañar la experiencia de copas o refrescos.

Excursiones de día en barco Más allá de las sunset boat parties, la empresa Float Your Boat ofrece más servicios adaptándose así a los demás perfiles de turistas. Familias con niños, grupos grandes o las personas que busquen relajarse y recorrer todos los puntos de la isla encontrarán en esta empresa una opción ideal. A través de sus salidas y actividades, la compañía permite conocer todos los rincones de la isla y disfrutar de las mejores calas de la misma, como Cala Bassa, Cala Conta, Cala d'Hort, Port des Torrent, entre otras, y actividades como paddle surf o snorkel.

A través de todas sus propuestas, Float Your Boat permite a los turistas conocer Ibiza en todas sus variantes con una gran profesionalidad y calidad en los servicios, lo cual permite que los visitantes de esta isla reconocida a nivel mundial se lleven una gran experiencia.