CLÍNICA CRISTINA VIYUELA + CO se especializa en la aplicación de carillas dentales

Las carillas dentales son una solución de odontología no invasiva que sirve para disfrutar de una sonrisa más luminosa y armoniosa. Estos productos están hechos con láminas finas de composite o porcelana ultrafina y ultra-resistente y se colocan sobre los dientes para modificar tanto su color como su forma. De este modo, dientes irregulares, desgastados o amarillentos pueden convertirse en dientes blancos y radiantes con una forma armoniosa.

Para acceder a este tratamiento en Madrid es posible recurrir a los servicios de las clínicas dentales en Madrid, CLÍNICA CRISTINA VIYUELA + CO. Este centro, que cuenta con dos sedes en la capital española, dispone de un equipo de expertos que confecciona carillas dentales a medida, ya sean de composite o de porcelana ultrafina y ultra-resistente.

Ventajas de colocarse carillas dentales en CLÍNICA CRISTINA VIYUELA + CO Tras un estudio pormenorizado de cada caso, si el paciente tiene sus dientes alineados, es posible que puedan colocarse carillas sin necesidad de tallado previo: simplemente, el producto se coloca sobre el diente como una lentilla.

Sin embargo, si la alineación dental del paciente no es adecuada, para poder colocar carillas dentales sin tallado previo, es posible que sea necesario realizar un tratamiento de ortodoncia previo. Se pueden alinear los dientes con alineadores transparentes y removibles de Invisalign, que permitirán, en unos pocos meses, dejar los dientes alineados y preparados para colocar esas carillas sin tallado.

Tanto las carillas dentales de porcelana ultrafina y ultra-resistentes, como las carillas dentales de composite de última generación, se colocan o se modelan directamente sobre la pieza dental, hasta lograr la forma y el color adecuados. La colocación de carillas dentales no requiere el uso de anestesia.

Para complementar la colocación de carillas en la arcada superior, los expertos de CLÍNICA CRISTINA VIYUELA + CO ofrecen la posibilidad de igualar el color en la arcada superior por medio de una técnica patentada por la Dra. Cristina Viyuela: el baño de esmalte. Esta técnica exclusiva consiste en la aplicación de una capa fina de resina líquida sobre el esmalte de los dientes inferiores. De este modo, se iguala el color de las carillas colocadas en la arcada superior sin necesidad de colocar carillas también en la arcada inferior. Es ideal si la forma de los dientes inferiores nos gusta, y lo que se quiere es solo cambiar el color de los mismos para igualarlos. Para realizar este procedimiento tampoco es necesario tallar los dientes.

Por otra parte, esta clínica cuenta con planes de financiación para los pacientes que desean acceder a este tratamiento. En relación con esto, las carillas dentales se pueden pagar en 12, 18 o 24 meses, con un pequeño interés (consultar condiciones).

Cuidados posteriores a la colocación de carillas dentales Las personas que se realizan este tratamiento no tienen ningún tipo de restricción con respecto al consumo de bebidas. En cuanto a las comidas, solo hay que tener algunas precauciones.

En este sentido, es recomendable partir en trozos los bocadillos. Al mismo tiempo, no es conveniente comer chuletas, costillas, manzanas u otras frutas directamente a mordiscos. En todos los casos, lo correcto es partir los alimentos, introducirlos en la boca y masticar con las muelas. Tampoco se deben morder las uñas o masticar objetos como, por ejemplo, bolígrafos. De esta manera, es posible alargar la vida útil de las carillas.

En conclusión, CLÍNICA CRISTINA VIYUELA + CO cuenta con un equipo de expertos en carillas dentales para que sus pacientes puedan disfrutar de una sonrisa blanca, luminosa y radiante.