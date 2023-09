Julio de 2023 es registrado como el mes más caliente de la historia

Según datos de la NASA, el mes de julio ha sido registrado como el más caluroso de la historia. Además, la agencia espacial de Estados Unidos ha alertado de que el próximo año, las temperaturas de dicho mes serán aún más altas.

Los expertos han recalcado que esta situación se debe a muchos factores, entre ellos, principalmente, el fenómeno meteorológico conocido como El Niño y la quema de combustibles fósiles para generar energía eléctrica.

Ante este escenario, una de las cosas que se pueden hacer de manera individual para frenar el calentamiento global es optar por energías limpias y renovables, como las generadas por paneles solares.

El calentamiento del planeta es algo que está afectando significativamente a la humanidad.

Los paneles solares se consolidan como una gran solución para cambiar a energías limpias y renovables Estos equipos son dispositivos fotovoltaicos que captan la energía del sol para, posteriormente, convertirla en electricidad. La generación de energía eléctrica a través de las placas solares es una tendencia en alza hoy en día, por sus grandes beneficios.

Primero de todo, los paneles son una fuente de energía limpia, renovable e ilimitada. La razón es que no generan gases de efecto invernadero, ni sustancias que puedan exponer al medioambiente. Asimismo, ayudan a reducir el uso de los combustibles fósiles, lo que contribuye a que el mundo se encamine hacia el desarrollo sostenible.

Instalar paneles solares de forma accesible El uso de paneles es una decisión inteligente. Sin embargo, no siempre es fácil instalar paneles solares de forma accesible, debido a que se necesita hacer una inversión significativa. No obstante, en México, la empresa Terra Energy ofrece la posibilidad de tener energía limpia sin necesidad de invertir dinero, ya que brinda un novedoso sistema de suscripción mensual con ahorros de hasta el 60 % contra el pago actual de la factura de luz.

Es preciso destacar que la compañía en cuestión trabaja ya en la mayor parte del territorio nacional, y no solo brinda su servicio de suscripción a hogares, sino también al sector comercial e industrial, lo que seguramente ayudará a las empresas a reducir el gasto de energía eléctrica, a la par de convertirla en una empresa responsable con el medioambiente. Dicha empresa ofrece un servicio que incluye diseño, instalación, monitorización y mantenimiento, y los clientes solo deben realizar, una vez instalado el sistema, el pago de una suscripción mensual, que implica un importante ahorro en la factura de la luz sin tener que descapitalizarse.

Sumado a esto, quienes recomienden a un nuevo cliente que contrate bajo el mismo esquema obtendrán una bonificación de hasta un mes de suscripción gratis. Para más información sobre estas ventajas, es recomendable visitar directamente la página web de Terra Energy.