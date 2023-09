AMG Interim Managers asegura que ahora el nuevo talento se vincula a proyectos y no a nóminas o puestos

Contar con un equipo directivo de alto nivel para impulsar el rendimiento, las nuevas ideas y la productividad, es una acción necesaria en las empresas que deseen continuar su camino hacia la mayor rentabilidad y la expansión.

En España, la empresa AMG Interim Managers ofrece servicios de interim management como una forma de liderazgo corporativo temporal, cada vez más en tendencia, ya que el talento más cualificado trabaja en proyectos puntuales que generan resultados rápidos y efectivos. Desde Alicante, Francisco Bautista, Joaquín Escorza y Fernando Martín lideran esta iniciativa que vincula el talento a proyectos específicos y no a puestos o nóminas.

Liderazgo transformador En el contexto laboral mundial, donde son múltiples las formas de contratación, los ingresos de un profesional dependerán de su productividad comprobada con resultados y no del tiempo que pase en la oficina o en un cargo relevante. Esto se debe, en parte, a que los profesionales buscan la libertad de poder dedicarse a varios proyectos en simultáneo.

Por estas razones, cuando los grupos de trabajo necesitan un reset en su dirección, o la empresa desea relanzarse e innovar en un producto o servicio, lo más recomendable es contratar a directores de transición o interim managers que impulsen los cambios requeridos con nueva energía y conocimientos que romperán esquemas en la manera tradicional de hacer el trabajo. La asignación temporal de uno o más ejecutivos de alta dirección permite, además, gestionar momentos de crisis en las empresas con una visión más amplia y objetiva de la situación.

Cualquier empresa puede contratar líderes interinos, con más de 15 años de experiencia en su área, que encaminen proyectos específicos. Estos profesionales conjugan experiencia y vitalidad para gestionar momentos cruciales y se enfocan en los objetivos de cada proyecto.

El interim management también ofrece la ventaja de aportar un valor adicional a las empresas con la llegada de un experto que no está interesado en un salario o un cargo en la compañía, sino en conseguir una meta gracias a las diversas experiencias que ha tenido durante su trayectoria.

Acceso al talento AMG Interim Managers se encargará de gestionar el acompañamiento de profesionales especializados para sus clientes. De esta manera, el talento más preparado estará disponible durante un tiempo para incidir en la toma de decisiones estratégicas, estimular una visión innovadora, entrar en otros mercados, o llevar a cabo medidas y transformaciones relacionadas con el staff corporativo.

La actuación de un interim manager permite incorporar a auténticos expertos en superar momentos álgidos con gran velocidad y motivación, sin perder tiempo en la selección del perfil adecuado, y sin invertir costes muy altos en contrataciones permanentes, ya que la contratación del interim manager no incluye Seguridad Social, vacaciones o indemnizaciones.

Pymes, empresas familiares, y hasta grandes corporaciones, en sectores como construcción, alimentación, hostelería, mobiliario, y muchos más, se han sumado a esta tendencia favorable para la productividad y la economía de los negocios a través del liderazgo de máxima calidad de AMG Interim Managers.