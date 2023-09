Desafíos y oportunidades del reclutamiento remoto de perfiles tecnológicos, de la mano de iTalenters

Hoy día, contratar perfiles profesionales tecnológicos es un aspecto fundamental para muchas empresas, del cual depende gran parte de su crecimiento y sostenibilidad en el mercado. A pesar de ello, varias organizaciones prefieren llevar a cabo estos procesos por sí mismas, aun con un equipo interno colapsado o desactualizado.

Para optimizar los resultados de estos procesos, una de las mejores alternativas es iTalenters, una empresa especializada en el reclutamiento remoto de perfiles tecnológicos. La contratación de personal para trabajar en remoto requiere la valoración de aspectos distintos de los que se evalúan en el modelo tradicional.

Reclutamiento de perfiles tecnológicos con los avances de la tecnología Las tecnologías más innovadoras ofrecen varias herramientas para el reclutamiento remoto de perfiles tecnológicos. Una de ellas es la inteligencia artificial, cuyas funciones ayudan a optimizar las etapas de preselección, mediante algoritmos que permiten realizar automáticamente un reclutamiento selectivo de los currículums de los candidatos. También destacan mecanismos más establecidos como la entrevista por videoconferencia, la cual ahorra tiempos de desplazamiento para las primeras evaluaciones. Asimismo, se pueden utilizar sistemas de gamificación, los cuales resultan estimulantes para el candidato y, a la vez, permiten observar su desempeño y habilidades en un entorno práctico.

Otras herramientas se enfocan en el análisis de competencias específicas, como las entrevistas de evaluación situacional online. Estas están diseñadas para evaluar las habilidades y comportamientos del candidato, con miras a predecir sus futuras conductas en el entorno laboral. De este modo, se puede analizar no solo las habilidades técnicas, sino también su capacidad de adaptación a la cultura organizacional de la respectiva compañía. Todo esto favorece la selección de los perfiles específicos que requiere cada organización, así como su futura integración al entorno laboral. Sin embargo, desarrollar o implementar estas herramientas puede ser un arduo desafío que requiere de apoyo especializado, como el que ofrece iTalenters.

Reclutamiento remoto de perfiles tecnológicos iTalenters es una empresa especializada en reclutamiento remoto para perfiles tecnológicos, especialmente desarrolladores y programadores en diversas áreas de especialidad. Su propuesta de valor se caracteriza por la evaluación del candidato en soft skills, en nivel técnico y en encaje por cultura. El equipo realiza más de 45 entrevistas cada día, con un resultado medio de una semana y media en cuanto a la presentación de aspirantes totalmente evaluados y con encaje único en la posición.

Por otro lado, el volumen de su base de datos y la optimización de sus procesos y herramientas, les permiten desarrollar evaluaciones específicas, a la medida de lo que requiere cada empresa y proceso de selección en particular. Todo ello, combinado con dos factores que dan prueba de la efectividad de iTalenters: la garantía de reemplazo sin coste, en el caso de que el empleado no se quede en su nueva empresa y que el 98% de las contrataciones realizadas mediante su proceso se quedan en su respectiva empresa a largo plazo.