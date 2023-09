Plus-Plus permite estimular la motricidad fina en los niños

Desde temprana edad, una de las primeras actividades que realizan todos los seres humanos es jugar. A través de los juegos, no solo se fomenta el entretenimiento del niño, sino que también se estimula la motricidad fina y su desarrollo integral, principalmente con juegos de construcción como Plus-Plus.

Fusionando creatividad e imaginación, los coloridos bloques de esta colección permiten al niño construir infinitas posibilidades de diseños, enlazándolos unos a otros, colaborando en el desarrollo de su habilidad motora, así como también de otras habilidades fundamentales en su crecimiento.

Plus-Plus estimula la motricidad fina en los niños Alrededor del primer año de vida, los pequeños muestran un interés innato por encajar piezas de colores unas a otras, marcando el inicio de un viaje en el que la coordinación mano-ojo se entrena y la psicomotricidad se refina. A través de juegos didácticos, este proceso se fomenta, ya que impulsa al niño a trabajar su concentración y motricidad, diseñando y enlazando bloques para construir nuevos diseños. En el caso de Plus-Plus, se estimula la motricidad fina, dado que motiva a los más pequeños a adentrarse en la tarea de crear con sus bloques de distintos tamaños y colores, ejercitando y coordinando músculos y destrezas motoras de manos y dedos en el camino.

La esencia de Plus-Plus radica en su capacidad para unir elementos de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería en una experiencia de entretenimiento y formación única. Durante el juego, niños y niñas no solo se divierten desde su propia imaginación, sino que también se sumergen en un mundo de aprendizaje sin necesidad de pantallas ni dispositivos electrónicos.

Crecimiento, desarrollo y entretenimiento con Plus-Plus Especialistas en pedagogía han coincidido en resaltar los innumerables beneficios que los juegos de construcción aportan al proceso de aprendizaje y desarrollo. Además de fomentar las habilidades motrices, la imaginación y la creatividad, estos juegos de construcción como Plus-Plus contribuyen a mejorar la concentración y la atención, habilidades esenciales para el desarrollo cognitivo. La planificación de cada paso, la selección de las piezas adecuadas y la anticipación de los resultados contribuyen al desarrollo integral del cerebro infantil.

Uno de los aspectos más enriquecedores de Plus-Plus es su enfoque en el juego abierto, un concepto que estimula la conexión con el genio creativo interno de cada niño. Si bien algunos productos ofrecen guías de construcción, se promueve el pensamiento independiente y la exploración libre, lo que alimenta la percepción espacial, el reconocimiento de cada color y la capacidad estratégica.

